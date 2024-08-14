新加坡商技流創新營業秘密遭竊 北檢漏夜偵訊前總座
調查局獲報，指新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰，涉及下載上萬筆公司客戶資料，離職攜往自創的公司運用，違反營業秘法及背信罪，台北市調查處13日搜索4處地點，約談周俊杰、母親高麗華及多名證人到案，詢後移送台北地檢署由檢察官郭盈君複訊，周男不排除強制處分。
據了解，高麗華向檢調指稱，自己只是公司人頭，並不知道有營業秘密遭竊取的事，訊後請回。其他證人則指證，周俊杰有交付客戶名單要他們去開發，拓展新公司業務。
據調查，周俊杰在2022年間，擔任「美商GRL集團」成立的新加坡商技流創新有限公司台灣分公司總經理，業務包括生產Type-C、USB等傳輸介面。周男在職期間，下載上萬筆客戶名單及公司產品價格等資料，待離職後，找來母親當人頭，自行成立一間新公司，運用前東家的相關產品資料拓展客戶。
對許多企業而言，營業秘密保護是維持公司持續營運的重要關鍵，因此許多企業都會採取保護措施，確保公司營業機密不會遭到外洩。在司法實務上，營業秘密不僅須符合秘密性和經濟性，同時需要搭配保護的措施，這些合理的保護措施，除了要有明確的政策規範，更重要是要有相對應的控管行動。
根據營業秘密法第二條的規定，營業秘密要成立，須具備秘密性加上經濟性，且必須有合理的保密措施，才可以被視為營業秘密，三者缺一不可。公司企業的秘密可以從「商業」和「技術」兩個層面來看，以技流創新案來看，客戶名單、商品售價、成本資訊、交易底價、競爭策略外洩，比較傾向為商業性的秘密。
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