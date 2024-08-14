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藍推「揭弊者保護法」下會期排審

聯合報／ 記者王千豪陳熙文林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報系資料照
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報系資料照
媒體人朱凱翔爆料林秉樞打特權疫苗，林憤而向爆料關係人提告，包含國民黨立委陳菁徽，一審判決有罪，也讓揭密者權益再掀討論。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨立委已提出「揭弊者保護法」草案，黨團內有一致方向，下會期司法及法制委員會也一定會排審，並呼籲行政院提出對應版本。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團尊重各黨團、立委提案的權利，未來希望能充分討論。她指出，「揭弊者保護法」的核心命題就是適用範圍的廣度，到底是僅限於公務機關，還是要跨到私人機關，這會是討論重點，希望接下來在立院能做開放性討論。

民眾黨團總召黃國昌則表示，「公益揭弊者保護法」草案是民眾黨團的優先法案，非常遺憾行政院迄今尚未提出草案，永遠以「研議」當成拖延的藉口、抗拒立法，從前朝蔡英文政府到現在賴清德政府，反貪腐法制一片空白，令人失望。他強調，此等重要的法案，禁不起再拖下去，民眾黨團下會期將要求盡速完成立法，「保護每一個勇敢的吹哨者，是我們無從迴避的責任。」

「揭弊者保護法」在國內討論多年，卻遲遲無法通過立法。儘管行政院曾於二○一九年提出草案送立院審議，但當時未能趕在會期結束前完成三讀，立法程序功虧一簣。

洪孟楷表示，「揭弊者保護法」的立法精神希望能夠保障揭弊者，尤其食安議題很多是來自內部爆料，所以黨團列為優先法案；黨團內部有一致方向，希望下個會期委員會一定要排審。

洪孟楷說，目前癥結點是行政院沒提出版本，如果行政院不提出版本，他們會依照自己的修法進度往前走。

民眾黨 行政院

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