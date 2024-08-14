「法院未分辨公益揭弊之不同」陳菁徽將上訴

國民黨立委陳菁徽。圖／立委陳菁徽辦公室

因揭露林秉樞施打特權疫苗，國民黨立委陳菁徽、媒體人朱凱翔遭判五月，得易科罰金。陳菁徽辦公室表示遺憾，主觀是為維護公共利益而揭發，盼下會期能完成「揭弊者保護法」立法，對出於善意及具合理事證之檢舉人，提供適當的法律保護。

陳菁徽辦公室表示，遺憾法院未能分辨為公益揭弊與基於私利洩密之不同，而判決陳菁徽有罪。陳菁徽將林秉樞疫苗施打紀錄上傳至群組，主觀上係出於維護公共利益，欲揭發極少數醫護人員違反中央疫情指揮中心對於新冠疫苗施打排序相關規定。

陳菁徽辦公室指出，林秉樞疫苗施打紀錄只記載林秉樞施打疫苗時間、醫院及廠牌，並無其他有關醫療或健檢之個資。且依當時情況，施打新冠疫苗紀錄並非個人隱私資訊，疫情嚴峻時期，民眾搭機入出境，或至公共場所時，都須出示施打疫苗紀錄。

陳菁徽辦公室強調，法務部已擬具「揭弊者保護法」草案，陳菁徽是揭弊的吹哨者，將上訴爭取清白。