揭林秉樞特權疫苗 陳菁徽等3人判刑

國民黨立委陳菁徽因爆料林秉樞施打特權疫苗，遭判刑五月，得易科罰金。她出席醫奉獎評審，受到與會人士關切慰問。記者林俊良／攝影 台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍曾爆出與綠營關係良好的林秉樞接種疫苗紀錄，傳給國民黨立委陳菁徽，流向媒體人朱凱翔，朱爆料林打「特權疫苗」，侯、陳、朱被訴；台北地方法院昨宣判，陳、朱各判刑五月，得易科罰金十五萬元，侯判刑三月，得易科罰金九萬元，緩刑二年。可上訴。

陳菁徽出庭曾表示，她基於公共利益去揭發違法施打疫苗的行為，並不是針對林秉樞的個人權益，現在世界各國均已制定先進且符合普世價值的「吹哨者」保護法，她對自己的清白有信心。

朱凱翔也說爆料林秉樞打「特權疫苗」是基於公益。朱說，二○二一年疫情期間，中央流行疫情指揮中心一波波公告新冠疫苗接種順序，林在當年七月、十月各打一劑「莫德納」，有無利用特權有調查必要。

不過，法官審理認為，陳菁徽、朱凱翔就算有促進公共利益的動機，仍無礙同時具有損害他人意圖，且當時並不是沒有其他方式促進公眾討論的手段，未必須以此重大侵害他人的方式為之。

判決指出，侯君穎身為醫師擅自非法蒐集、利用林秉樞的醫療特種個資，陳菁徽、朱凱翔竟再將特種個資公諸於眾，都侵害林的隱私權、資訊自主權，審酌侯坦承犯行，與林調解並履行完畢，陳、朱否認犯行，未與林調解及賠償，依法量刑。

二○二一年十二月十三日朱凱翔在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗紀錄，衛福部發現後調查，朱的資訊來自侯君穎，由侯翻拍自聯醫系統傳給時任婦產科醫師的陳菁徽，陳再外流給朱。

林秉樞提告三人違反個資法、妨害秘密罪，檢方調查後起訴。侯君穎去年賠償林秉樞廿八萬元，林對侯的妨害秘密罪撤回告訴，請求法院輕判侯。

林秉樞也向陳菁徽、朱凱翔各求償六十萬元，不過，陳、朱堅持揭發特權無罪，不想與林秉樞談和解，林請求法院重判陳、朱。

林秉樞現因家暴案在台北看守所服刑，今年底才有機會假釋。林透過律師黃中麟表示，感謝法院以他是被害人身分公平審判；黃中麟說，對判決結果將與林討論是否上訴。

林秉樞在獄中多次提解出庭，表示接種疫苗毫無利用特權，更沒有插隊，還表示陳菁徽、朱凱翔「就算為公益也不能以違法方式踩我」。