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基金經理人涉跟單 6人撈2.77億
富邦、國泰、復華、保德信投信林姓、李姓、吳姓、莊姓及兩名賴姓共六名基金經理人，涉利用代操基金及參加公司投資決策會議，以親友帳戶「跟單」提前交易與基金標的相同股票，獲利二億七七二四萬元。新北地檢署昨依證券投資信託及顧問法特別背信、洗錢防制法起訴六人及三名親友。
檢調查出，六名基金經理人負責富邦、國泰、復華、保德信投信共十七檔基金，按證券人員管理規定，不得利用他人名義從事特定區間內股票交易，且每年都簽署經理守則、內部人員交易規範、個人交易管理及申報作業等，仍藉由公司晨會、基金績效檢討會議、投資管理團隊會議等內部會議，提前得知其負責基金將購入中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞泥等股票進入基金股票池。
二○一七至前年底，六人在基金進場前數日或同日，透過親友證券戶買進，待基金進場拉抬股價，再出脫持股獲利，任職富邦投林姓男子獲利二億四五二八萬元最多，李姓男子八八三萬、吳姓男子三九九萬、莊姓男子七十九萬、二名賴姓男子各五一六萬、一三一七萬元。
起訴指出，六人身為高學歷、智識專業人士，從事需高度誠信的基金投資信託事業，卻未恪遵專業經理人準則，刻意規避公司查核，利用掌握即時投資訊息的職務之便，追求私利、迷失於金錢遊戲，嚴重侵蝕投資信託業者根基，使公司受有營運上重大經濟利益損害及商譽損失，影響社會大眾股市信心情節重大。
除林獲利金額較高，其他五人願繳回全部犯罪所得，簡姓基金經理人涉案偵辦中。案發後富邦、保德信投信分別被金管會裁罰兩次一八○萬、一二○萬元。
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