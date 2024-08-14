聽新聞
test
0:00 / 0:00

基金經理人涉跟單 6人撈2.77億

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

國泰、富邦、復華、保德信投信6名前基金經理人，涉嫌自2017年起，利用代操基金及參加公司投資決策會議之便，以親友人頭帳戶「跟單」獲利2億7724萬餘元，遭新北地檢署依違反證券投資信託及顧問法特別背信及洗錢等罪起訴。圖／聯合報系資料照片
國泰、富邦、復華、保德信投信6名前基金經理人，涉嫌自2017年起，利用代操基金及參加公司投資決策會議之便，以親友人頭帳戶「跟單」獲利2億7724萬餘元，遭新北地檢署依違反證券投資信託及顧問法特別背信及洗錢等罪起訴。圖／聯合報系資料照片

富邦、國泰、復華、保德信投信林姓、李姓、吳姓、莊姓及兩名賴姓共六名基金經理人，涉利用代操基金及參加公司投資決策會議，以親友帳戶「跟單」提前交易與基金標的相同股票，獲利二億七七二四萬元。新北地檢署昨依證券投資信託及顧問法特別背信、洗錢防制法起訴六人及三名親友。

檢調查出，六名基金經理人負責富邦、國泰、復華、保德信投信共十七檔基金，按證券人員管理規定，不得利用他人名義從事特定區間內股票交易，且每年都簽署經理守則、內部人員交易規範、個人交易管理及申報作業等，仍藉由公司晨會、基金績效檢討會議、投資管理團隊會議等內部會議，提前得知其負責基金將購入中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞泥等股票進入基金股票池。

二○一七至前年底，六人在基金進場前數日或同日，透過親友證券戶買進，待基金進場拉抬股價，再出脫持股獲利，任職富邦投林姓男子獲利二億四五二八萬元最多，李姓男子八八三萬、吳姓男子三九九萬、莊姓男子七十九萬、二名賴姓男子各五一六萬、一三一七萬元。

起訴指出，六人身為高學歷、智識專業人士，從事需高度誠信的基金投資信託事業，卻未恪遵專業經理人準則，刻意規避公司查核，利用掌握即時投資訊息的職務之便，追求私利、迷失於金錢遊戲，嚴重侵蝕投資信託業者根基，使公司受有營運上重大經濟利益損害及商譽損失，影響社會大眾股市信心情節重大。

除林獲利金額較高，其他五人願繳回全部犯罪所得，簡姓基金經理人涉案偵辦中。案發後富邦、保德信投信分別被金管會裁罰兩次一八○萬、一二○萬元。

信託 投信 長榮

延伸閱讀

開會聽到長榮等5檔…4大投信6基金經理人「跟單」炒股獲利2.7億遭訴

漢翔與沙鹿工會今簽署團協有分紅獎勵 1800員工好樂

圖輯／吉力吉撈.鞏冠三上場三全壘打 擊爆富邦先發投手

挑戰債息最高點！富邦00741B首次啟動月配息 年化配息高達8.5%

相關新聞

行政法院駁回假處分聲請 基市府稱勝利、NET諷強盜鐵證

基隆市政府辦理東岸地下停車場（含地上商場）招商引發爭議，NET聲請行政假處分，遭台灣高等行政法院裁定駁回。基市府今天表示...

新屋保齡球館大火 業者改判6月

桃園新屋保齡球館九年前大火釀六名消防員殉職，業者劉得斌一、二審被依消防法致人於死罪判刑六年十月。台灣高等法院更一審認定，...

涉逃漏稅逾2億 Abc牙醫聯盟創辦人謝尚廷千萬交保

全台連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」被控聘用密醫看診詐領健保費逾四千萬元，高雄地檢署處分緩起訴，查出以人頭公司逃稅逾二億元...

基金經理人涉跟單 6人撈2.77億

富邦、國泰、復華、保德信投信林姓、李姓、吳姓、莊姓及兩名賴姓共六名基金經理人，涉利用代操基金及參加公司投資決策會議，以親...

技流創新台灣分公司營業秘密遭竊 前總座20萬交保

新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰，被控離職前下載上萬筆公司客戶資料，攜往自己創的公司運用，違反營業秘法及背信罪，...

新加坡商技流創新營業秘密遭竊 北檢漏夜偵訊前總座

調查局獲報，指新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰，涉及下載上萬筆公司客戶資料，離職攜往自創的公司運用，違反營業秘法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。