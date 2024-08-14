涉逃漏稅逾2億 Abc牙醫聯盟創辦人謝尚廷千萬交保

名醫謝尚廷涉嫌詐保、逃稅，雄檢以1000萬元交保。圖／取自Abc牙醫聯盟網頁

全台連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」被控聘用密醫看診詐領健保費逾四千萬元，高雄地檢署處分緩起訴，查出以人頭公司逃稅逾二億元，前天搜索傳喚創辦人謝尚廷、董事長謝尚人兄弟等卅人，依詐欺罪、洗錢防制法、稅捐稽徵法偵辦，命謝尚廷、謝尚人各一千萬、五百萬元交保，其他人廿至三百萬元交保或請回。

Abc牙醫聯盟堪稱南部最具規模的牙醫診所，在全台及亞洲共有廿餘家分院。

檢方偵辦密醫及詐領健保費案件時，查扣帳冊、健保、稅務等資料，發現Abc以人頭公司逃稅，每年所得稅申報與健保給付點數明顯不符，初估近十年逃稅逾二億元。

檢方前天指揮調查局搜索Abc診所、醫師住處等卅八處，傳訊謝尚廷、謝尚人及分院院長、主治醫師、人頭公司負責人、會計等卅人。

據了解，犯嫌多坦承逃稅。

高雄市衛生局去年三月接獲檢舉，指Abc聘請不具醫師資格的醫師執業，稽查發現密醫看診，開罰十萬元，函請雄檢偵辦。

檢方去年底指揮高雄刑警大隊搜索，約談謝尚廷、謝尚人及集團幹部、密醫等人，查出Abc聘用醫師多自波蘭、菲律賓等海外醫學院畢業，回台後任職Abc看診，有兩人是國內牙醫系畢業卻未考取醫師執照，也在Abc看診，估計聘用密醫長達十年，詐領逾四千萬元健保費。

謝尚廷、謝尚人及院長、主治醫師、密醫等廿七人均認罪，檢方本月十二日處分緩起訴，每人處分金數十萬至一千八百萬元，共九二六三萬元，針對逃稅另簽分偵辦。