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新屋保齡球館大火 業者改判6月

聯合報／ 記者王宏舜黃子騰陳恩惠／連線報導

桃園市新屋保齡球館大火，造成6名消防員殉職。圖／桃園市消防局提供
桃園市新屋保齡球館大火，造成6名消防員殉職。圖／桃園市消防局提供
桃園新屋保齡球館九年前大火釀六名消防員殉職，業者劉得斌一、二審被依消防法致人於死罪判刑六年十月。台灣高等法院更一審認定，劉應就球館燒毀負過失刑責，但沒有不當干預救災，與消防員死亡無因果關係，昨依刑法失火燒燬現供人使用之住宅罪改判六月得易科罰金之刑；可上訴。

消防署、桃園市消防局均表示尊重判決。更一審認定，起火原因是球館西南側女更衣室金屬垃圾桶的菸蒂未完全熄滅，打烊後劉得斌未好好檢查，加上火警自動警報設備有缺失，劉犯失火燒燬建築物罪。

判決指出，消防員抵達初期救出劉等人，球館內已無其他人，永安消防分隊吳姓分隊長在場聽到隊員說「業者說不要進去救了」，劉也表示，他早就放棄樓上，只要不要延燒到隔壁，兩名分隊長及隊員都有聽到，而且答應不再派人進去。更一審認為，劉沒有提供錯誤資訊、不當干預救災。

此外，富岡消防分隊簡姓分隊長與警察大學陳姓教授鑑定都提到，預知閃燃方式是朝天花板噴水，消防員進入時因煙不大，未朝天花板噴水，檢方認為湯姓指揮官無疏失，與消防員死亡沒有因果關係。更一審認為，指揮官無責，不代表劉就應負責。

更一審依據「第三人責任領域」理論，指在一定條件下，把若干災變所發生結果，排除在行為人責任以外，認定不論消防員救災時有無疏誤，都不能要劉負起六名消防員罹難之責，此部分無罪。

新屋保齡球館二○一五年一月廿日失火，鐵皮屋頂燒熔塌陷，消防員蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰葬身火窟。

一、二審將劉判刑六年十月，最高法院認為火場如已由消防員接管，劉是否介入、指導或誤導救災有疑義，發回更審。

天花板 桃園 消防員

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