鄭文燦關押滿月 有受刑人曝「他有特權！」

海基會前董事長鄭文燦涉貪自7月11日起關押於桃園看守所，3天前進入偵查中羈押的第2個月，他所委任的3名律師隔三差五地分別律見，今晨由律師鄧翊鴻到所歷時90分鐘，鄧離去時面露疲態。正當承辦檢察官緊鑼密鼓地偵辦傳訊時，傳出本月初為鞏固證據第五度向法官聲請搜索票又遭駁回，消息曝光引起院方不快，另也有受刑人出庭應訊，檢舉鄭住會客室改裝「獨居房」還能吹冷氣，桃檢據報當午突襲檢查看守所未見異常。

另同案被告台塑顧問廖俊松父子、台塑集團前副總經理侯水文等4人自今年6月3日檢方發動首波搜索約談行動後，當天即遭羈押禁見獲准，院檢趕在本月1日偵查中第一個2個月羈押期滿前，於7月29日進行二次羈押庭，檢辯攻防後，法官裁定繼續延押2個月，也就是自廖俊松等4人自6月初遭羈押起，必須於9月底前完成案件起訴。