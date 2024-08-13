行政法院駁回假處分聲請 基市府稱勝利、NET諷強盜鐵證

基隆市政府辦理東岸地下停車場（含地上商場）招商引發爭議，NET聲請行政假處分，遭台灣高等行政法院裁定駁回。基市府今天表示，訴訟結果顯示市府完全站得住腳，外界因東岸商場爭議發起的政治動作毫無正當性。NET說，法院駁回不是市府的勝利，而是謝國樑市長強盜破壞法治的鐵證。

基市府指出，本案是NET主張市府剝奪NET對東岸商場增建部分所有權，並侵害商家經營權與員工工作權，聲請行政假處分確保權益，法院審理後駁回。

市府解讀高等行政法院裁定內容，指法院以目前可以即時調查的事證，無法判斷聲請人勝訴可能性較高，所以需要審酌假處分原因及後果間為利益衡量。微風廣場接手經營後，應該仍會以善良管理人利益維護商場，難以想像會減損建物價值，NET並沒有無法回復的急迫危險。

市府說，法官也認為NET因假處分所獲得的利益，較諸市府的不利益或民眾購物及停車等公益的影響，難認為有裁准主富聲請必要，所以駁回請求。

基市府發言人呂謦煒表示，市府依法守護基隆市民的財產不被財團侵佔，法律相關訴訟迄今已三連勝，可見市府立場在法律上完全站得住腳，外界因東岸商場爭議所發起的政治動作毫無正當性。公道自在人心，市府將不畏外界壓力，繼續捍衛市民權益，相信會獲得絕大多數市民的認同。

NET委任律師陳義文表示，基市府未依法行政在先，違法配合市長謝國樑「強盜」行為，造成東岸商場在沒有任何法令依據及法院裁判下，迫使原經營團隊被退出，任市府交由新經營團隊，法院針對已遭破壞無法回復的現況，僅能暫時駁回暫時處分。