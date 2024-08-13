快訊

「前總座」自爆是人頭、見柯帳本大驚 木可聲明怒告葉智光：從未任職本公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欠債假賣演唱會門票31人上當 無業男遭判2年8月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

蔡姓偶像歌手2022年底到2023年初舉辦演唱會，胡姓男子向陳姓友人借錢未還，見許多網友求票，即用多個暱稱在臉書謊稱轉讓門票，先後有31人信以為真匯款到指定帳戶為胡男還債，事後沒拿到門票始知受騙。彰化地方法院依詐欺取財罪提起公訴，判處胡男2年8月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，胡男用「一生懸命」、「一生一世愛你」等多個暱稱在臉書貼出出售轉讓演唱會門票，先後有李姓等上班族、學生看到訊息跟胡男聯繫，各匯出2000元到3600元購票到胡男指定帳戶，等到演唱會日期接近時聯絡不上胡男才知上當，憤而報警。

彰化地院審理過程中，胡男與部分被害人達成賠償與和解，取得原諒，部分被害人生氣受騙又未獲賠償，請求法官對胡男從重量刑，胡男以無業打零工為由，要求從輕量刑給他自新改過機會。

法官審酌，被告不思循正當途徑獲取財物，行使詐騙侵害被害人的財產法益，所為應予非難，並參酌胡男的犯罪動機及目的主要是因缺錢清償欠積陳男債務、犯罪手段尚屬平和，均是單獨犯罪，相較集團性犯罪的惡性較輕、各被害人受騙金額差距不大，兼衡前科素行、犯後態度及坦承犯行，就不得易科罰金部分，判處2年8月有期徒刑。

據了解，胡男向前同事陳男借錢未還，異想天開假賣票真詐財，指定歌迷匯款到陳男帳戶，陳男不知情，以為胡男要清償債務就提供帳號，高雄市刑事警察大隊透過反詐騙165專線，一路追查出是胡男一人自導自演，循線到新竹網咖逮人，並通知被警方誤當「人頭帳戶」的陳男到案說明。

彰化地方法院判處假賣票真詐財去還債的胡男有期徒刑2年8月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處假賣票真詐財去還債的胡男有期徒刑2年8月。記者簡慧珍／攝影

彰化 演唱會 詐騙

延伸閱讀

娛樂稅修法預告 電影、演唱會等活動 地方可停徵

彰化男誆騙轉讓演唱會門票 詐31人遭判刑

娛樂稅修法預告 上限稅率折半、電影演唱會可停徵

盼江蕙復出到高雄開唱 陳其邁：有透過管道爭取

相關新聞

欠債假賣演唱會門票31人上當 無業男遭判2年8月

蔡姓偶像歌手2022年底到2023年初舉辦演唱會，胡姓男子向陳姓友人借錢未還，見許多網友求票，即用多個暱稱在臉書謊稱轉讓...

「PTT創世神」杜奕瑾駕車突右轉挨告 遭撞倒地騎士和解了

「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾，日前駕車行經台北市士林區中山北路五段時，右轉碰撞機車騎士靳姓男子，致靳男倒地左膝挫傷...

台南議長賄選案二審開庭 監聽譯文證據力引發檢辯攻防

台南正副議長邱莉莉、林志展被控賄選案，一審邱莉莉等10人均無罪，檢方上訴二審，被告之一南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，延至...

下載萬筆前東家產品資料創業自用 科技公司前總座今遭約談

原任職於「新加坡商技流創新有限公司台灣分公司」總經理的周姓男子2022年間，下載上萬筆公司資料，離職後將資料用於自創的公...

民進黨嘉市議員林煒軒遇襲案 在押主嫌聲請具保停押遭駁回

民進黨嘉義市議員林煒軒與助理遭製造假車禍及噴辣椒水、毆傷案，今年7月29日嘉義地院審理後，依犯共同傷害罪判刑主使者郭三賢...

京華城容積率是否柯文哲交辦 檢今傳喚2名都委會委員作證

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署今天下午以證人身分傳喚台北市都市計畫委員會兩名委員到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。