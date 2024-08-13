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欠債假賣演唱會門票31人上當 無業男遭判2年8月
蔡姓偶像歌手2022年底到2023年初舉辦演唱會，胡姓男子向陳姓友人借錢未還，見許多網友求票，即用多個暱稱在臉書謊稱轉讓門票，先後有31人信以為真匯款到指定帳戶為胡男還債，事後沒拿到門票始知受騙。彰化地方法院依詐欺取財罪提起公訴，判處胡男2年8月有期徒刑。可上訴。
判決書指出，胡男用「一生懸命」、「一生一世愛你」等多個暱稱在臉書貼出出售轉讓演唱會門票，先後有李姓等上班族、學生看到訊息跟胡男聯繫，各匯出2000元到3600元購票到胡男指定帳戶，等到演唱會日期接近時聯絡不上胡男才知上當，憤而報警。
彰化地院審理過程中，胡男與部分被害人達成賠償與和解，取得原諒，部分被害人生氣受騙又未獲賠償，請求法官對胡男從重量刑，胡男以無業打零工為由，要求從輕量刑給他自新改過機會。
法官審酌，被告不思循正當途徑獲取財物，行使詐騙侵害被害人的財產法益，所為應予非難，並參酌胡男的犯罪動機及目的主要是因缺錢清償欠積陳男債務、犯罪手段尚屬平和，均是單獨犯罪，相較集團性犯罪的惡性較輕、各被害人受騙金額差距不大，兼衡前科素行、犯後態度及坦承犯行，就不得易科罰金部分，判處2年8月有期徒刑。
據了解，胡男向前同事陳男借錢未還，異想天開假賣票真詐財，指定歌迷匯款到陳男帳戶，陳男不知情，以為胡男要清償債務就提供帳號，高雄市刑事警察大隊透過反詐騙165專線，一路追查出是胡男一人自導自演，循線到新竹網咖逮人，並通知被警方誤當「人頭帳戶」的陳男到案說明。
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