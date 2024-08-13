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「PTT創世神」杜奕瑾駕車突右轉挨告 遭撞倒地騎士和解了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾，日前駕車行經台北市士林區中山北路五段時，右轉碰撞機車騎士靳姓男子，致靳男倒地左膝挫傷，事後提告杜男過失傷害罪，案經雙方和解，士林地檢署近日偵結不起訴處分。

不起訴指出，47歲杜男2024年3月13日晚上7時許駕駛汽車沿中山北路五段南往北行，經470巷口貿然右轉，碰撞騎乘機車直行的靳男，導致靳男倒地、左膝挫傷瘀腫，事後提告杜男過失傷害罪。

依告訴乃論罪，告訴人一審辯結前得撤回告訴，撤回告訴者，應為不起訴處分，此案杜男與靳男後續達成和解，靳男撤告，檢方偵結不起訴處分。

據悉，杜奕瑾1995年就讀台大時架設網路論壇「PTT」，後續論壇高度發展，杜也被稱為「創世神」、「PTT之父」，杜男近年又創辦「台灣人工智慧實驗室」，在社會及網路上頗具知名度。

「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

傷害罪 杜奕瑾 車禍

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