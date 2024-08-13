台南議長賄選案二審開庭 監聽譯文證據力引發檢辯攻防

台南正副議長邱莉莉、林志展被控賄選案，一審邱莉莉等10人均無罪，檢方上訴二審，被告之一南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，延至今開準備庭，檢方對邱莉莉等9人全部上訴，邱莉莉「否認」涉賄選。檢方主張另案監聽與惡意非法監聽，性質上截然不同，不當然絕對排除證據能力。

歷經1年審理，台南正副議長被控賄選案，事證不足，邱莉莉等人均無罪，其中，關鍵譯文之一，2022年10月1日，邱莉莉與民進黨前中執委郭再欽當時通話內容，「…市議員3年前（參選副議長）花3千（萬），我看我們要花上億的…」，被認定逾期陳報而未獲採納。

今下午二審準備庭上，檢辯再就其爭點攻防，邱莉莉律師團就未報請及陳報程序不符相關譯文，認無證據能力。

檢方強調，依最高法院110年度台上大字第5765號裁定，另案監聽與惡意的非法監聽，性質上截然不同，不當然絕對排除證據能力。檢方主張，逾期陳報，仍應刑事訴訟法第158之4，審酌人權保障及公共利益之均衡維護，予以認定。

檢方認為，原判決無視於對被告不利證據，未曉諭檢察官調查而遽為判決，該判決與經驗法則不符，且對逾期陳報與實務見解不符。

檢方也指出，議員方一峰於案發後在議會躲了4天，吃飯由誰提供？是否申請隨扈？即便方作證時口頭上說不會害怕，為何住在議會，安全維護由誰負責。檢方當庭表示，一定會提出調查證據申請書，查個清楚。

邱莉莉律師團主張，本案起訴卷證不齊備，監聽有適法性問題，起訴邱莉莉涉賄選、恐嚇，沒有具體事證，依譯文指摘邱莉莉共同謀議缺乏積極證據，且指控對行賄方一峰，邱莉莉未曾與方一峰連絡，由郭再欽與楊志強相關譯文也看不出有何關連性。且在黃怡萍住處共同對李鎮國、高玫仙行求，諸多內容與事實有所出入，且高玫仙本身並非議員。

律師團也認為，原審經調查，檢方查不到，將譯文聊天內容無端勾稽，認其共同謀議，經交互詰問、調查，原審也有相當充分主張，檢方認諸多查證事證無理由，也沒有調查的必要。