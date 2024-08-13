快訊

雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

決裂姑丈羅時豐！侄子強調仍是家人 卻爆案外案「疑無法與他共事」

台南議長賄選案二審開庭 監聽譯文證據力引發檢辯攻防

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南正副議長邱莉莉、林志展被控賄選案，一審邱莉莉等10人均無罪，檢方上訴二審，被告之一南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，延至今開準備庭，檢方對邱莉莉等9人全部上訴，邱莉莉「否認」涉賄選。檢方主張另案監聽與惡意非法監聽，性質上截然不同，不當然絕對排除證據能力。

歷經1年審理，台南正副議長被控賄選案，事證不足，邱莉莉等人均無罪，其中，關鍵譯文之一，2022年10月1日，邱莉莉與民進黨前中執委郭再欽當時通話內容，「…市議員3年前（參選副議長）花3千（萬），我看我們要花上億的…」，被認定逾期陳報而未獲採納。

今下午二審準備庭上，檢辯再就其爭點攻防，邱莉莉律師團就未報請及陳報程序不符相關譯文，認無證據能力。

檢方強調，依最高法院110年度台上大字第5765號裁定，另案監聽與惡意的非法監聽，性質上截然不同，不當然絕對排除證據能力。檢方主張，逾期陳報，仍應刑事訴訟法第158之4，審酌人權保障及公共利益之均衡維護，予以認定。

檢方認為，原判決無視於對被告不利證據，未曉諭檢察官調查而遽為判決，該判決與經驗法則不符，且對逾期陳報與實務見解不符。

檢方也指出，議員方一峰於案發後在議會躲了4天，吃飯由誰提供？是否申請隨扈？即便方作證時口頭上說不會害怕，為何住在議會，安全維護由誰負責。檢方當庭表示，一定會提出調查證據申請書，查個清楚。

邱莉莉律師團主張，本案起訴卷證不齊備，監聽有適法性問題，起訴邱莉莉涉賄選、恐嚇，沒有具體事證，依譯文指摘邱莉莉共同謀議缺乏積極證據，且指控對行賄方一峰，邱莉莉未曾與方一峰連絡，由郭再欽與楊志強相關譯文也看不出有何關連性。且在黃怡萍住處共同對李鎮國、高玫仙行求，諸多內容與事實有所出入，且高玫仙本身並非議員。

律師團也認為，原審經調查，檢方查不到，將譯文聊天內容無端勾稽，認其共同謀議，經交互詰問、調查，原審也有相當充分主張，檢方認諸多查證事證無理由，也沒有調查的必要。

而法官將向台南地院函查，當時邱莉莉與郭再欽通信監察相關程序外，陸續安排其他被告相關準備程序。

台南正副議長邱莉莉、林志展被控賄選案，一審邱莉莉等人均無罪，檢方上訴二審，台南高分院今開準備庭，邱莉莉「否認」涉賄選。圖／本報資料照
台南正副議長邱莉莉、林志展被控賄選案，一審邱莉莉等人均無罪，檢方上訴二審，台南高分院今開準備庭，邱莉莉「否認」涉賄選。圖／本報資料照

議員 賄選 邱莉莉

延伸閱讀

活化夢碎？台南300名鄉親抗議六甲營區成「警用長槍靶場」

林士傑低調出殯 未辦公祭

林士傑遭槍殺出殯 邱莉莉、郭再欽到場送他最後一程

林士傑遭槍擊身亡今低調出殯 家屬哀傷送別

相關新聞

「PTT創世神」杜奕瑾駕車突右轉挨告 遭撞倒地騎士和解了

「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾，日前駕車行經台北市士林區中山北路五段時，右轉碰撞機車騎士靳姓男子，致靳男倒地左膝挫傷...

台南議長賄選案二審開庭 監聽譯文證據力引發檢辯攻防

台南正副議長邱莉莉、林志展被控賄選案，一審邱莉莉等10人均無罪，檢方上訴二審，被告之一南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，延至...

下載萬筆前東家產品資料創業自用 科技公司前總座今遭約談

原任職於「新加坡商技流創新有限公司台灣分公司」總經理的周姓男子2022年間，下載上萬筆公司資料，離職後將資料用於自創的公...

民進黨嘉市議員林煒軒遇襲案 在押主嫌聲請具保停押遭駁回

民進黨嘉義市議員林煒軒與助理遭製造假車禍及噴辣椒水、毆傷案，今年7月29日嘉義地院審理後，依犯共同傷害罪判刑主使者郭三賢...

京華城容積率是否柯文哲交辦 檢今傳喚2名都委會委員作證

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署今天下午以證人身分傳喚台北市都市計畫委員會兩名委員到...

開會聽到長榮等5檔…4大投信6基金經理人「跟單」炒股獲利2.7億遭訴

富邦、國泰、復華、保德信投信林姓、李姓、吳姓、莊姓及2名賴姓共6名前基金經理人，涉嫌自2017年起，利用代操基金及參加公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。