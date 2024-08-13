下載萬筆前東家產品資料創業自用 科技公司前總座今遭約談

原任職於「新加坡商技流創新有限公司台灣分公司」總經理的周姓男子2022年間，下載上萬筆公司資料，離職後將資料用於自創的公司，涉犯營業秘法及刑法背信罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索4處，訊問周及擔任負責人的周母。

據了解，周於2022年間，擔任「美商GRL集團」成立的「新加坡商技流創新有限公司台灣分公司」總經理，該公司業務包括生產Type-C、USB等傳輸介面。

周在職期間下載上萬筆公司產品資料、客戶名單及產品價格，他離職後，自行成立一間新公司，運用前東家的相關產品資料，由他的母親擔任登記負責人。