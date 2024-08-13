聽新聞
test
0:00 / 0:00
下載萬筆前東家產品資料創業自用 科技公司前總座今遭約談
原任職於「新加坡商技流創新有限公司台灣分公司」總經理的周姓男子2022年間，下載上萬筆公司資料，離職後將資料用於自創的公司，涉犯營業秘法及刑法背信罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索4處，訊問周及擔任負責人的周母。
據了解，周於2022年間，擔任「美商GRL集團」成立的「新加坡商技流創新有限公司台灣分公司」總經理，該公司業務包括生產Type-C、USB等傳輸介面。
周在職期間下載上萬筆公司產品資料、客戶名單及產品價格，他離職後，自行成立一間新公司，運用前東家的相關產品資料，由他的母親擔任登記負責人。
檢調今兵分4處，搜索約談周及周母，全案朝涉犯營業秘密法第13條之1、刑法第342條背信等罪嫌方向偵辦。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言