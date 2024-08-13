民進黨嘉市議員林煒軒遇襲案 在押主嫌聲請具保停押遭駁回
民進黨嘉義市議員林煒軒與助理遭製造假車禍及噴辣椒水、毆傷案，今年7月29日嘉義地院審理後，依犯共同傷害罪判刑主使者郭三賢1年6月、共犯江姓男子5月、吳姓與楊姓男子各10月，可上訴。在押中主嫌郭三賢向法院聲請具保停止羈押，今遭法院駁回，但解除禁止接見、通信及授受物件。
嘉義地院表示，涉嫌傷害嘉義市議員林煒軒被告郭三賢聲請具保停止羈押，經承辦法官訊問後，認為被告郭三賢雖然坦承犯行，然犯罪動機始終不明，於審理中並未吐露，考量被告郭三賢等人於第一次傷害市議員林煒軒後，仍變本加厲，再次由另2名被告毆打市議員林煒軒，故於此大費周章、布局多時，且在其犯罪動機未明，無從確認其犯罪動機已不存在之情形下，難認被告郭三賢反覆實施同一傷害犯行之可能性已然降低，而有預防犯罪的必要性。
被告郭三賢具保聲請停止羈押，屬無理由，應予駁回。且羈押期限即將屆滿，應予延長羈押2月。另考量被告郭三賢在押，與外界已有相當程度的阻隔，與他人串證、滅證的可能性大幅降低，解除禁止接見、通信及授受物件。
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