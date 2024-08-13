京華城容積率是否柯文哲交辦 檢今傳喚2名都委會委員作證

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署今天下午以證人身分傳喚台北市都市計畫委員會兩名委員到案，釐清案情。

檢方昨天以被告身分傳喚彭振聲到案，訊後認定彭涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，目前尚無羈押必要，且配合傳喚到庭，命被告限制出境、出海、限制住居。

今年4、5月間，掀起京華城案及北士科案等爭議，有民眾、台北市議員鍾小平赴北檢告發柯文哲及彭振聲等人，涉嫌貪汙治罪條例之圖利罪，北檢分案調查。

檢方於5月間，以證人身分約談台北市政府都市發展局、都市更新處等單位的承辦京華城業務公務員，釐清京華城容積率簽辦過程。

北士科案為，台北市政府拍板將北士科T16、T17及T18三塊基地分開招標，其中T17及T18免投資計畫書，降低權利金底價，最終由新光人壽得標，遭外界質疑北市府涉嫌圖利。

京華城案則因容積率達840％，外界質疑，建案容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱；以及都委會通過是否有市府高層，介入京華城的容積獎勵等部分。