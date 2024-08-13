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開會聽到長榮等5檔…4大投信6基金經理人「跟單」炒股獲利2.7億遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

富邦、國泰、復華、保德信投信林姓、李姓、吳姓、莊姓及2名賴姓共6名前基金經理人，涉嫌自2017年起，利用代操基金及參加公司投資決策會議之便，以親友人頭帳戶進行「跟單」，交易與基金買賣標的相同的股票，6人藉此獲利共2億7724萬餘元。新北地檢署依違反證券投資信託及顧問法特別背信及洗錢等罪起訴6人，另有一名簡姓基金經理人尚在偵辦中。

檢調查出，涉案6名基金經理人共負責上述4間投信共17檔基金，為此部分涉案投信公司也遭到金管會裁罰數百萬元。其中獲利最多的是任職於富邦投信的林男，個人獲利高達2億4528萬餘元，其餘李男獲利883萬、吳男399萬、莊男79萬，2名賴男各516萬、1317萬餘元。

檢調調查，6人因參加公司晨會、基金績效檢討會議、投資管理團隊會議等內部會議，提前得知其負責的基金將購入中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞泥等特定股票進入基金股票池，於是在基金前數日或同日，透過親友證券戶買進，待基金進場後拉抬股價，再反手出脫持股獲利。

國泰、富邦、復華、保德信投信6名前基金經理人，涉嫌自2017年起，利用代操基金及參加公司投資決策會議之便，以親友人頭帳戶「跟單」獲利2億7724萬餘元，遭新北地檢署依違反證券投資信託及顧問法特別背信及洗錢等罪起訴。圖／聯合報系資料照片
國泰、富邦、復華、保德信投信6名前基金經理人，涉嫌自2017年起，利用代操基金及參加公司投資決策會議之便，以親友人頭帳戶「跟單」獲利2億7724萬餘元，遭新北地檢署依違反證券投資信託及顧問法特別背信及洗錢等罪起訴。圖／聯合報系資料照片

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