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開會聽到長榮等5檔…4大投信6基金經理人「跟單」炒股獲利2.7億遭訴
富邦、國泰、復華、保德信投信林姓、李姓、吳姓、莊姓及2名賴姓共6名前基金經理人，涉嫌自2017年起，利用代操基金及參加公司投資決策會議之便，以親友人頭帳戶進行「跟單」，交易與基金買賣標的相同的股票，6人藉此獲利共2億7724萬餘元。新北地檢署依違反證券投資信託及顧問法特別背信及洗錢等罪起訴6人，另有一名簡姓基金經理人尚在偵辦中。
檢調查出，涉案6名基金經理人共負責上述4間投信共17檔基金，為此部分涉案投信公司也遭到金管會裁罰數百萬元。其中獲利最多的是任職於富邦投信的林男，個人獲利高達2億4528萬餘元，其餘李男獲利883萬、吳男399萬、莊男79萬，2名賴男各516萬、1317萬餘元。
檢調調查，6人因參加公司晨會、基金績效檢討會議、投資管理團隊會議等內部會議，提前得知其負責的基金將購入中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞泥等特定股票進入基金股票池，於是在基金前數日或同日，透過親友證券戶買進，待基金進場後拉抬股價，再反手出脫持股獲利。
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