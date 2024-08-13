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國標舞高手去年三義慘遭撞死 肇事酒醉男一審判9年

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

中華國際舞蹈交流協會黃姓理事長去年1月間在苗栗縣三義鄉市區騎車，遭王姓男子無照開車酒駕追撞，黃送醫傷重不治，王酒測值1.04，先前還有數次酒駕紀錄，苗栗地方法院月前依公共危險罪判處9年，附帶民事求償仍在審理中。

法官調查，王姓男子（40歲）駕照遭吊銷，未重新考照，2017年、2019年酒駕判刑確定，去年1月27日凌晨酒後，駕駛轎車在三義鄉水美街，追撞黃男（40歲）所騎的機車，警方測得王男吐氣酒精濃度每公升1.04毫克。

黃嚴重受傷，送醫延至去年2月27日不治，他生前出身國標舞世家，且為家中獨子，長期鑽研國標舞技術，比賽屢次獲獎，擔任中華國際舞蹈交流協會理事長，並領有中華民國舞蹈運動總會甲級裁判證書，並曾擔任2019年台灣國際盃舞蹈運動世界錦標賽評審，在國標舞領域有相當成就。

此外，機車後載林姓女舞伴右側鎖骨骨折、四肢擦挫傷送醫，目睹死者在現場倒地不起，承受黃最終離世的痛苦，兩人致力國標舞領域，並計畫在台北開工作室，林女除因車禍受傷，可能對國標舞職涯，及日常生活有一定程度負面影響。

判決書指出，王男早於2006年6月因酒駕遭裁處行政罰鍰紀錄，另有48次交通違規未結案件，而黃男正值人生揚帆啟航、發光發熱之際，因王男酒後駕車喪失生命，造成無法彌補的傷害，王男犯公共危險不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處9年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中華國際舞蹈交流協會黃姓理事長去年1月間在苗栗縣三義鄉市區騎車，遭王姓男子無照開車酒駕追撞，黃送醫傷重不治，一審判王男9年徒刑。本報資料照片
中華國際舞蹈交流協會黃姓理事長去年1月間在苗栗縣三義鄉市區騎車，遭王姓男子無照開車酒駕追撞，黃送醫傷重不治，一審判王男9年徒刑。本報資料照片

國標舞 車禍 酒駕

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