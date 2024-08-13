老街商家與鄰不睦 當遊客面說這3字慘了
在桃園市龍潭區三坑老街販售傳統米食的古姓商家，由於與李姓女鄰居相處不睦，不滿對方女兒將他家遭市府衛生局停賣產品公告周知，去年3月間某個周末假日站在店前與多名遊客交談、大聲抱怨隔壁鄰居，見李女拿手機錄影存證，竟在遊客面前脫口而出「你看有沒有像神經病...」，桃園地院審結，將他依公然侮辱罪，判處罰金新台幣5000元，得易服勞役5天，可上訴。
判決指出，古姓男子在三坑老街經營販售客家傳統米食、蘿蔔糕及原味無菜單料理，與住在隔壁的李姓女鄰居為鄰多年，因故相處不睦，再加上鄰居女兒於去年元旦假期遊客如織之際，竟將他家販售商品遭衛生局停賣等內容公開張貼，影響生意，雙方生有嫌隙。
事實指出，去年3月11日中午，古男趁著周六假期老街湧入不少遊客，站在店門外招攬生意並前與數名遊客交談時，看見李女欲返回住家即大聲抱怨，李女見狀拿起手機對古男錄影，古男竟基於公然侮辱之犯意，以「她就在那邊拍阿，你看她的臉，你看有沒有像神經病...」等語，貶損李女的社會名譽。
被告古男在警察詢問和檢方偵查時供述明確，並在法院審理過程中也坦承不諱，相關供述與告訴人李姓女鄰居的證詞一致，還有李女錄影蒐證影像擷取畫面、李女女兒張貼告示照片等可供佐證，被告犯行明確。
法官審酌，被告古男與鄰居相處不睦，即藉多名遊客在場時犯案，貶損告訴人李女的社會名譽，所為不該，自應非難。次審酌被告未與鄰居和解及賠償、鄰居表明不願原諒被告之情，兼衡被告犯後態度、年齡、國中畢業暨商的智識程度、自陳家境勉持、婚姻家庭狀況及前科素行等情狀，量處主文之刑，諭知易服勞役，以資懲儆。
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