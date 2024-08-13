密醫剛獲緩起訴檢調一記回馬槍 揪Abc牙醫聯盟逃稅逾億

全台擁有多家分院的「Abc牙醫聯盟」，被爆聘用密醫看診詐領健保費，高雄市衛生局依詐欺、醫師法等罪移送偵辦，包含創辦人謝尚廷、謝尚人兄弟檔在內，涉案27名醫師最終獲緩起訴，處分金總額高達9263萬元，如今檢察官槓上開花，再揪出該集團近年逃漏稅超過上億元，案外案揪出稅務結構性問題，一記「回馬槍」殺得眾醫生措手不及。

Abc牙醫聯盟為總院長謝尚廷於2008年創立，謝的胞兄謝尚人則為董事長，也是旗下維泰診所院長，目前台灣、亞洲共有20餘家分院，堪稱南部最具規模的牙醫診所。

去年3月間，高雄市衛生局接獲檢舉，指該院聘請不具醫師資格的醫師執業，衛生局到診所稽查時，當場抓到有未取得牙醫師資格者正在看診，除開罰10萬元外，另函請雄檢指揮偵辦。

承辦的雄檢檢察官呂尚恩，去年便指揮高雄市刑大展開搜索，包含謝尚廷兄弟檔、集團幹部及涉案密醫等，共約談20多人調查，其中謝尚廷等人均被列為被告。

檢警當時追查，發現該聯盟聘用牙醫師，多為自波蘭、菲律賓等海外醫學院畢業，回台後於診所從事看診；除「海歸」醫師外，還有兩人為國內牙醫系畢業，但未考取醫師執照，粗估診所聘用「密醫」執業長達10年，詐領逾4000萬元健保費。

高雄檢警調偵辦該聯盟「密醫」時，原以為只是單純詐領健保，沒料從扣得的帳冊、健保資料、稅務資料等關鍵證據，發現該聯盟旗下醫師，從執業以來便涉嫌以人頭公司等手法「逃稅」，每年所得稅申報與健保給付點數明顯不符，粗估近年逃稅金額達數億元。

檢警調順藤摸瓜，逃稅部分則另外簽分偵辦，密醫部分歷經1年調查，考量涉案醫師認罪，包含謝尚廷、謝尚人及其下診所院長、主治醫師、密醫等27人在內，均給予緩起訴處分，但每人處分金從數萬到500萬元不等，總額高達9263萬元。

有趣的是，昨天緩起訴處分一揭示，檢調隨即依據掌握的逃稅事證，再對「Abc牙醫聯盟」發動搜索，深夜雄檢大門擠滿陪偵、辦保律師，行動規模不小。

檢調昨除傳訊謝尚廷、謝尚人兄弟檔外，還包含分院院長、主治醫師、人頭公司負責人等31人，其中16人列為被告，密醫獲緩起訴以後，卻因逃稅又被法辦，檢察官一記「回馬槍」殺得眾醫生措手不及。