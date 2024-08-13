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前女警「賓利姊」判刑嫌太重 檢批警察犯罪不能比照基層公務員

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前女警邱薏瑄被控詐領加班費975元、值勤開警車花費104元加油載男友，一審依2個詐欺罪判刑5月，再依公務員詐欺罪判刑3月，邱女上訴。台北地院今天開庭，邱女盼法官判她拘役刑，檢察官說原審量刑已合適，建議不必改判。本案9月16日宣判。

邱薏瑄另涉貪汙等案，曾羈押禁見，新北地院日前依違背職務收賄罪判她有期徒刑11年，還依個資法、偽造文書罪判她應執行有期徒刑1年。

邱女想在詐領加班費、開警車載男友2案中把判決從「有期徒刑」打成「拘役」，法界人士認為，應是著眼於未來貪汙拚得無罪後，個資法及偽文案也圖在二審拚到緩刑，如此即免於入監服刑。

法院今天開庭，邱女的律師王志超說，警員犯詐欺罪是有判拘役的可能，不過，大部分案件在偵查階段即予緩起訴處分，因此網路上難搜索到有關判決。

王志超說，檢方偵辦詐領加班費案本來要給邱女緩起訴，後因貪汙案爆發直接將她起訴，以邱女1079元的犯罪所得，本應可獲得較輕判決，況且邱女自知無法回到警界，已報考不動產營業員訓練，很努力重回社會，請法官輕判。

邱薏瑄說，她從小由外婆帶大，目前跟外婆、媽媽住在台中市，因外婆生病她都會在家照顧外婆，她因一時失慮犯案，現已真心懺悔，目前沒有收入，已報考不動產營業員，在台中也參與教會活動帶領長輩與小孩，也請法官輕判。

公訴檢察官說，一審判決對邱女只是財產權的問題，邱女曾為台北市中山分局員警，法律地位是司法警察，有重要公權力，不能比照基層約聘公務員，且邱女尚有貪汙案在身，一審量刑無不妥適。

現年30歲的邱薏瑄曾風光開賓利車上班，被同仁封為「賓利姊」。警專31期的她結業後分發到中山分局服務；2015年邱女購買3張票搭高鐵，上了列車露出腳趾在座位上自拍PO網，還濫查男友車籍、個資，行為不檢已經警政署汰除。

檢察官指控，邱薏瑄2023年3月18日、4月13日兩天應在中山分局警備隊備勤，卻逃勤曠職3小時23分，但仍虛偽報請加班費，2次詐取值班、加班費共975元。

此外，2023年4月13日邱薏瑄的黃姓、林姓友人至中山分局警備隊陪邱女聊天，聊了5到10分鐘，邱女其實沒有公務勤務，卻取得警用巡邏車鑰匙開了18.7公里載送友人到新北市新莊區化成路，再駕車返回分局，藉以詐取油料費104元。

台北市前女警、綽號「賓利姐」的邱薏瑄。圖／翻攝臉書
台北市前女警、綽號「賓利姐」的邱薏瑄。圖／翻攝臉書
前女警邱薏瑄今天在台北地院出庭。記者王聖藜／攝影
前女警邱薏瑄今天在台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

加班費 貪汙

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