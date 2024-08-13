快訊

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

遭IBA不當取消銅牌 卓揆：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

花蓮教師拿麥克風敲學生頭挨告傷害罪 判拘役50日

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名某國中羅姓教師看見學生午休結束後仍睡覺，竟拿麥克風連續敲打學生頭部，學生疼痛驚醒，返家發現頭部紅腫，隨即向家長反映。家長不滿老師處罰過重提告傷害罪，法院認定教師連續敲頭的懲戒行為，已超過合理界限，依故意傷害罪判處拘役50日。

法官認為，羅師覺得學生趴在桌上休息的行為，須加以懲戒，應先勸導、口頭要求前往學務處，或通知家長帶回輔導管教等，以麥克風連續敲打學生頭部管教，不但不是侵害最小的方式，甚至法律明文禁止體罰，且手段與目的失去均衡。

判決書指出，按教師懲戒權行使，仍須合於一定要件，除主觀上須基於教育目的而有懲戒，客觀上也須合乎教育性，並有助於教育目的達成；且多種懲戒手段都可達成目的，應選擇對學生損害最小方式。教師懲戒行為不得逾越合理界限，否則仍構成違法體罰。

法官認為，教師本應正確指導管教學生，卻以體罰方式造成學生頭部受傷，對於學生心理發展健康產生影響；教師否認犯行的犯後態度，也沒有達成和解或賠償，認定羅師對少年犯傷害的行為屬於接續犯，對少年犯傷害罪屬刑法分則加重的獨立犯罪類型，依法不得易科罰金。

檢警調查，羅姓教師見學生午休時間結束仍趴在桌上未起，持麥克風敲打學生頭部約3、4下，學生返家後跟家長提及頭部疼痛，到醫院檢查發現頭部有紅腫的狀況，家長向檢警提起傷害告訴。羅姓教師否認犯行，辯稱只是輕敲頭部，加上學生有用外套蓋住頭部，管教行為應不至於造成學生傷害。

花蓮某國中羅姓教師用麥克風連續敲打學生頭部，導致學生頭部受傷，法院認為懲戒行為已越限，依故意傷害罪判處拘役50日。本報資料照片
花蓮某國中羅姓教師用麥克風連續敲打學生頭部，導致學生頭部受傷，法院認為懲戒行為已越限，依故意傷害罪判處拘役50日。本報資料照片

傷害罪 提告 教師

延伸閱讀

花蓮男錢包放車廂蓋7萬元沿途飛 拾金不昧送回3萬

傳愛花蓮震災 日本古賀市小朋友送手寫卡片集結花束

強盜犯遭判8年暴怒飆罵檢察官 士檢偵結起訴：從重量刑

看了一眼…花蓮男酒後互看不順眼5打2 一人腹部慘遭刺傷

相關新聞

花蓮教師拿麥克風敲學生頭挨告傷害罪 判拘役50日

花蓮一名某國中羅姓教師看見學生午休結束後仍睡覺，竟拿麥克風連續敲打學生頭部，學生疼痛驚醒，返家發現頭部紅腫，隨即向家長反...

出國留學躲兵役22年 台南男除役後才返國判6月

台南42歲莊姓男子22年前仍是役男，以就學名義申請出境後，屆期滯留國外不歸，直至除役年齡後才返國，形同免服兵役，經民政局...

基隆東岸經營權訴訟NET聲請參加 大日和基市府都反對

基市東岸地下停車場（含地上商場）重新招商引發法律戰，原營運業者大日公司提起確認優先訂約權訴訟。大日協力廠商主富服裝公司（...

台版柬埔寨「手指虎」打死豬仔 二審今駁上訴維持重判

台中市劉姓男子等4人涉虐死林男棄屍案，被稱為「台版柬埔寨案」，一審由國民法官審理，今年2月審結，公訴檢察官提到此案是「不...

五億生婚姻無效之訴有變數？賴家主張「繼承權」要參與審判

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，刑事部分在今年6月底審結，夏被依偽造文書罪，判刑1年6月，今天婚姻無...

掀爭議的陸客環島遭電斃「國賠463萬」案 死者父母和解撤告

中國大陸錢姓男子2018年騎單車環台，卻在高雄路竹遭漏電的路燈電死，雙親提告，要求高雄市工務局養護工程處賠償1165萬餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。