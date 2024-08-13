花蓮教師拿麥克風敲學生頭挨告傷害罪 判拘役50日

花蓮一名某國中羅姓教師看見學生午休結束後仍睡覺，竟拿麥克風連續敲打學生頭部，學生疼痛驚醒，返家發現頭部紅腫，隨即向家長反映。家長不滿老師處罰過重提告傷害罪，法院認定教師連續敲頭的懲戒行為，已超過合理界限，依故意傷害罪判處拘役50日。

法官認為，羅師覺得學生趴在桌上休息的行為，須加以懲戒，應先勸導、口頭要求前往學務處，或通知家長帶回輔導管教等，以麥克風連續敲打學生頭部管教，不但不是侵害最小的方式，甚至法律明文禁止體罰，且手段與目的失去均衡。

判決書指出，按教師懲戒權行使，仍須合於一定要件，除主觀上須基於教育目的而有懲戒，客觀上也須合乎教育性，並有助於教育目的達成；且多種懲戒手段都可達成目的，應選擇對學生損害最小方式。教師懲戒行為不得逾越合理界限，否則仍構成違法體罰。

法官認為，教師本應正確指導管教學生，卻以體罰方式造成學生頭部受傷，對於學生心理發展健康產生影響；教師否認犯行的犯後態度，也沒有達成和解或賠償，認定羅師對少年犯傷害的行為屬於接續犯，對少年犯傷害罪屬刑法分則加重的獨立犯罪類型，依法不得易科罰金。