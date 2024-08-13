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出國留學躲兵役22年 台南男除役後才返國判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南42歲莊姓男子22年前仍是役男，以就學名義申請出境後，屆期滯留國外不歸，直至除役年齡後才返國，形同免服兵役，經民政局函送偵辦，他坦承不諱，台南地院認他妨害徵集罪處6月，可易科金。

據調查，莊為民國70年次役齡男子，2002年7月出境赴加拿大，竟意圖避免徵兵處理，逾期未歸。經市府玉井區公所於2016年4月發函，催告他6個月內返國履行兵役義務外，另送達函文至住處。2016年9月、隔年6月送達空軍常備兵徵集令，分別由母親及兄嫂簽收，但他仍未返國。直至逾除役年齡他才返國。

莊坦承不諱，玉井區公所妨害兵役案件資料報告表、役男出國申請書、2016、2017年空軍常備兵徵集令、移民署入出境資料等佐證，法官認莊自白與事實相符，事證明確。

台南地院審酌，莊明知役齡男子皆有依法服兵役義務，前以就學之名申請核准出境後，屆期竟滯留國外不歸，未如期返國接受常備兵現役徵集，經兵役行政單位催告，被告仍置之不理，逃避作為國民義務，妨害國家對於兵役事務有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行公平性，所為很不應該。

且考量他雖犯後坦承犯行，態度尚可，但依他當年年齡、體位所應服常備兵役年限非短，直至除役年齡後才返國，形同免服兵役，所造成對兵役制度傷害，及徵兵制度執行公平性甚鉅，實不宜量處過輕刑度。

台南地院指出，莊利用滯留國外機會直至除役年齡而免除服兵役義務後才返國，衡以他顯無不能返國服役正當情事，動機可議，法治觀念偏差，難認他因一時失慮觸犯刑章，綜合考量充實國家兵力動員能量、維持徵兵制度運行順暢及兵役有效管理公共利益，杜絕役男「即使出境，祇要完成支付一定金額等緩刑條件，即可免除憲法上期間非短服兵役義務、脫免妨害兵役刑事責任」錯誤認知。

法官認他雖係初犯，但已逾除役年齡才返國，已無再補行服兵役而彌補過錯機會，仍應因其行為接受相當懲罰，仍不宜給予緩刑宣告。

台南地院認莊男雖係初犯，但已逾除役年齡才返國，已無再補行服兵役而彌補過錯機會，仍應因其行為接受相當懲罰，認他妨害徵集罪處6月，可易科罰金，不予緩刑。圖／本報資料照
台南地院認莊男雖係初犯，但已逾除役年齡才返國，已無再補行服兵役而彌補過錯機會，仍應因其行為接受相當懲罰，認他妨害徵集罪處6月，可易科罰金，不予緩刑。圖／本報資料照

兵役 台南 役男 徵兵制

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