台版柬埔寨「手指虎」打死豬仔 二審今駁上訴維持重判

台中市劉姓男子等4人涉虐死林男棄屍案，被稱為「台版柬埔寨案」，一審由國民法官審理，今年2月審結，公訴檢察官提到此案是「不把人當人看的殘忍暴行」，被告把交疊手銬當「手指虎」朝著死者的頭部攻擊，打完還換球棒，把人活活打死，一審認定劉等4人涉犯重傷害致死罪，判刑10年6月至16年6月不等徒刑，二審今審結，駁回上訴，維持一審判決。

全案劉男等4人及台中地檢署都有針對此案提起上訴，今天審結宣判，由審判長紀文聖、陪席法官姚勳昌、受命法官紀佳良組成的合議庭宣判，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴最高法院。

一審國民法官認定，劉男涉重傷害致死罪，判刑15年6月，鄭男涉與少年共同犯重傷害致死罪，累犯加重，判刑16年6月，任男涉犯重傷害致死罪，判刑12年，私行拘禁部分，判刑6月，可易科，黃男涉重傷害致死罪，判刑10年6月，私行拘禁部分，判刑6月，可易科。

檢方調查，林姓男子在前年12月7日因提供人頭帳戶，被劉姓男子等5人（其中一名為少年，另由少年法庭審理），帶回台中市北屯區瀋陽路的民宅，以抹布塞住嘴巴、矇住眼睛、手銬、腳鐐方式「強控」林男，因林抵抗、呼救，遭劉等人持手銬、棍棒、徒手等方式毆打，林因頭損傷而死亡，隨後在隔天被劉等人載往新社第七公墓棄屍。