五億生婚姻無效之訴有變數？賴家主張「繼承權」要參與審判

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，刑事部分在今年6月底審結，夏被依偽造文書罪，判刑1年6月，今天婚姻無效之訴開庭，進行言詞辯論程序，但賴父的4名子女在一審審結之後，向民事婚姻無效之訴，提出參與審判的聲請。賴母律師王彥說，他們主張此件是婚姻無效之訴，與是否有繼承權無關，但是否讓賴家親族參與審判，仍需法官審酌。

賴母委任律師王彥說，原本預定今天會審結，不過出現「特殊狀況」，有利害官司人聲請「訴訟參加」，主張有繼承權，今天法官主要針對此部分做詢問，但他認為此件不應讓有繼承權的關係人參與，不過既然有人已提出繼承權的問題，當然法官就必須就此部分審理。

台中賴姓高中生墜樓案，刑事部分，由台中地檢署檢察官針對夏姓男子偽造文書部分，提起公訴，全案在今年6月28日，法官依偽造文書罪，判夏1年6月徒刑。

另外民事部分，賴母對兒子的夏姓配偶提民事婚姻無效之訴，今年2月20日首開準備程序庭，5月27日為第二次開庭，雙方都僅有律師代表出庭，賴母與夏男都沒有出庭，今天上午9時30分在台中地院進行第三次審理，將進入言詞辯論程序，預計雙方當事人都僅委由律師出庭。

台中地院民事庭在今年2月開的準備程序中，夏男委由2名律師出庭，當庭呈上「一分很厚的書狀」主張婚姻有效，舉證夏男、賴男親密生活舉證，也指出在結婚書約上簽字的證人，不需知道夏、賴二人有無結婚真意，不過賴母一方的律師「不予苟同」，5月開庭僅約5分鐘即結束。

賴方律師王彥指出，此次民事的婚姻無效之訴有幾個爭點，其中一個確認利益的程序爭點部分，夏男律師針對賴母，有無資格提起婚姻無效之訴做主張，另2個實體爭點則是婚姻有無親密生活，以及當時簽字2名證人的效力。