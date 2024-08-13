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掀爭議的陸客環島遭電斃「國賠463萬」案 死者父母和解撤告

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國大陸錢姓男子2018年騎單車環台，卻在高雄路竹遭漏電的路燈電死，雙親提告，要求高雄市工務局養護工程處賠償1165萬餘元。一、二審皆認為養工處有疏失，且「大陸地區人民亦為中華民國人民」，判賠463萬餘元。案件上訴最高法院，雙方在橋頭地院審理過失致死刑案時和解，雙親撤回第一審起訴，等於死者家屬從未請求國家賠償。

一審判決後，部分綠營民代批評「頭殼破空了嗎？」，認為法官意識形態作祟，難道台灣選總統，要發選票給中國人嗎？前立委鄭運鵬質疑判決引法務部1993年「大陸地區人民亦為中華民國人民」的函，不符現代國民情感，死者也不會認同；他不反對國賠，會國賠也不是因為這個函，應用大陸委員會「人權不分國家」的新說法。行院院去年5月25日通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬我國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，即起停用或不再援用。

錢姓男子2018年8月來台騎自行車環島，16日晚間騎到高雄市路竹區大公路，左手碰觸編號「新達043」路燈，詎料路燈漏電，錢遭電擊、趴在路燈下，陳姓女子路過發現，向警方說她也感覺觸電。

檢方相驗，發現錢姓男子左前臂至左手腕，有明顯電擊痕跡，法醫在相驗證明書也記載死因是「電擊性休克」，錢的雙親來台提國家賠償，要求高雄市工務局養工處賠償精神撫慰金、扶養費共1165萬餘元。

高雄地院審理時，養工處主張錢姓死者是大陸地區人民，不適用國家賠償法，且請求賠償金額過高。

錢姓死者先後就讀奧地利布爾根蘭州立海頓音樂學院、維也納音樂學院，雄院認為死者雙親對孩子投入的心血、花費甚巨，且他們相信在台灣旅遊是安全的，才沒阻止獨子來台騎單車環島，沒想到兒子客死異鄉。雄院認定養工處疏於管理，導致路燈漏電，養工處有疏失責任，並批評如果事情發生在高雄市民身上，養工處敢推拖賠償？養工處在本案以各種理由推卸責任，導致雙親在飽受喪子之痛之餘還要花大量心力討公道，「大陸地區人民也是中華民國人民」，判養工處須賠死者雙親共463萬元。

雙方對一審判賠金額有異議，上訴二審。高雄高分院調查，同處路燈在案發前半年也曾漏電，根據相驗報告等證據，認為路燈外觀並未遭破壞，接線盒也未經開啟，死者卻因碰觸路燈外表而遭電擊死亡，可見高雄市養工處路燈管理有瑕疵，駁回雙方上訴。

案經上訴，最高法院審理期間，因養工處與錢姓死者雙親就過失致死刑案於橋頭地院達成和解，雙親撤告，「案子不見了」。

針對我國法院判高雄市工務局養工處賠償遭電死的錢姓陸客案，前立委鄭運鵬去年5月在立法院司法及法制委員會指法務部1993年的函釋過時，被轉手當成「認知作戰」的中央廚房，要求法務部廢除函釋，也要求司法院請法官在判決中不要亂灌意識形態，都已經要賠了，引用這個顯然非現在的國民情感，死者也不會認為自己是中華民國國民。本報資料照片。
針對我國法院判高雄市工務局養工處賠償遭電死的錢姓陸客案，前立委鄭運鵬去年5月在立法院司法及法制委員會指法務部1993年的函釋過時，被轉手當成「認知作戰」的中央廚房，要求法務部廢除函釋，也要求司法院請法官在判決中不要亂灌意識形態，都已經要賠了，引用這個顯然非現在的國民情感，死者也不會認為自己是中華民國國民。本報資料照片。

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