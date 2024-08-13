獨／Abc牙醫聯盟詐保爆案外案 逃稅逾億名醫兄弟檔千萬交保
全台擁有多家分院的「Abc牙醫聯盟」被爆聘用無醫師執照的「密醫」看診，涉案密醫多達10多人，還涉嫌逃漏稅逾億元，高雄檢調昨天兵分多路搜索，分別前往該聯盟旗下診所搜索，帶回創辦人謝尚廷、謝尚人兄弟檔、醫師、助理等逾20人，其中13人列被告，院長謝尚廷、謝尚人罪嫌重大，以1000萬、500萬元交保候傳，朝詐欺、洗錢、稅捐稽徵法等罪偵辦中。
Abc牙醫聯盟為總院長謝尚廷於2008年創立，謝的胞兄謝尚人則為董事長，也是旗下維泰診所院長，目前台灣、亞洲共有20餘家分院，堪稱南部最具規模的牙醫診所。
去年3月間，高雄市衛生局接獲檢舉，指該院聘請不具醫師資格的醫師執業，衛生局到診所稽查時，當場抓到有未取得牙醫師資格者正在看診，除開罰10萬元外，另函請雄檢指揮偵辦。
雄檢檢察官呂尚恩隨即指揮高雄市刑大展開搜索，包含謝尚廷兄弟檔、集團幹部及涉案密醫等，共約談20多人調查，其中謝尚廷等人均被列為被告。
檢警追查，Abc牙醫聯盟聘用的牙醫師，多為自波蘭、菲律賓等海外醫學院畢業，回台後於診所從事看診。5年前旗下兩家診所，就被查出從菲律賓某牙醫學院畢業的趙姓女子協助看診，趙未取得國內牙醫師資格，在名片上印上「主治醫師」名號，被開罰3萬元。
事隔一年後，檢調掌握重要事證，昨天兵分多路約談謝尚人及其下診所院長、主治醫師等人，清查該聯盟旗下診所，透過「密醫」執業長達10年，根據相關人供詞，10年至少詐領逾4000萬元健保費。
檢調順藤摸瓜，昨天兵分多路搜索旗下診所、醫師住處等，查扣帳冊、健保核銷資料及報稅單據，傳喚診所醫師、助理、會計等逾20人到案。
不僅於此，該聯盟旗下診所院長、主治醫師還被查出涉嫌逃漏稅，金額從數百萬元到逾億元不等，昨天深夜檢方複訊後，創辦人謝尚廷罪嫌重大，諭知1000萬元交保候傳，保釋金最重，胞弟謝尚人500萬元。其餘診所院長、主治醫師等人，也各以詐欺、逃稅等罪以20萬至200萬元交保候傳。
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