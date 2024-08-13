台南小兄弟偷紅包9萬 慘遭母親男友及乾姐痛毆、持刀恫嚇

台南有對國小小兄弟去年3月間偷竊母親紅包現金9萬元，黃姓生母任由乾姊及同姓同居男友持塑膠水管或打巴掌、腳踢及手掐脖子，乾姊還持刀比畫，指如不老實承認就要用刀，嚇壞小兄弟且全身遍體鱗傷，法官認黃母及男友故意對兒童共同犯傷害罪分處拘役10、15日，乾姊另行審結。

檢警調查，黃母發現她放在住處裝有現金9萬元紅包遭竊，又在小兄弟2人房間內找到空紅包袋，懷疑2人所為。未料，去年3月27日凌晨0時至4時許，黃母任由乾姊持塑膠水管或以拍打巴掌、腳踢等，男友則以塑膠水管及徒手掐脖子等，聯手毆打小兄弟，乾姊還持刀子在2人面前比畫，並恫稱：如不老實承認偷錢，就要用刀。

小兄弟心生畏懼外，2人顏面擦挫傷、頭部外傷、頸部、背部、臀部及胸部鈍挫傷及擦挫傷、四肢多處鈍挫傷及擦挫傷等傷害。案經台南市府依法獨立告訴，台南地檢署偵查起訴。

黃母及同居男友於警詢、偵訊及台南地院準備程序中自白，並有社工、小兄弟於警詢及偵查中指訴與證述、乾姐於警詢及偵查中供述，以及成醫受理家庭暴力事件驗傷診斷書及小兄弟受傷照片佐證。

據調查，小兄弟2人在此之前曾因玩火造成火災，導致母親必須要賠償房東的損失，而此次小兄弟偷竊紅包袋內現金等情，出於對兄弟的愛之深責之切。經社工訪談，母親原生家庭沒有給予她足夠的愛，甚至沒有以身示範如何善待小孩，才會有今日的不當管教事件的發生。

台南地院審酌，黃母為小兄弟生母，本應對2人盡心呵護教養，黃男雖非小兄弟生父，但既為生母男友且共同生活，也當善盡長輩照顧義務，竟僅因2人偷竊生母的紅包內現金，且拒不承認，強行逼問下，又因遭2人反抗而一時失控，黃男則以塑膠水管及徒手掐脖子傷害，而生母竟袖手旁觀，容任男友及乾姊傷害2人，行為很不應該。

惟念小兄弟2人也是因為遭竊的金額頗多，一時情急，對於2人的管教有過當情形，黃母及男友審理時已然悔悟，坦承犯行。黃母尚有一個襁褓中的幼兒需其照顧，社工也表示：「黃男跟小朋友一起生活，他也會關心小孩子洗澡沒、帶小孩去吃飯，有給照顧跟關懷」。