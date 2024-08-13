協助美國返還販毒、洗錢不法資產 法務部「首度」分潤700萬美金
法務部國際及兩岸法律司本月因協助美方返還所偵辦的販毒、洗錢犯不法資產，獲美國司法部分享百分之50、美金700萬餘元的沒收款項，此個案為依台美刑事司法互助協定協助扣押不法資產返還美方後，美方對我進行國際分享的首例。
法務部今天表示，國兩司於2022年起共計返還近1600萬元美金給美方，美方事後表達對我國提供協助的感謝，積極辦理國際分享程序耗時2年，本月於扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等，分享美金700萬餘元給我國。
法務部表示，此案為2002年台美刑事司法互助協定實施以來，首度因協助美方扣押位在我國犯罪不法資產並返還美方後，經美方依國際慣例及國內程序對我國進行的國際分享。
據了解，台、美分別由法務部國兩司、司法部國際事務辦公室多次協商，在美國國務院、司法部、財政部、國土安全調查署、我外交部、台灣美國事務委員會、台北地檢署等多方協力下，順利將美金700萬餘元匯入我方指定帳戶。
法務部說，此例是台美雙邊刑事司法互助關係堅定承諾的適證，也具體展現我國在打擊跨境洗錢犯罪的決心與實力。
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