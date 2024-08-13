逆轉！新屋保齡球館大火6勇消殉職 業者從6年10月刑改判6月原因曝
桃園新屋保齡球館2015年大火，6名消防員殉職，保齡球業者劉得斌被依消防法起訴，一、二審依違反消防法致人於死罪判劉6年10月徒刑，但最高法院認為消防員抵達火場時，現場如已經消防員接管，劉是否介入、指導或誤導後續救災？二審未說明，撤銷、發回。台灣高等法院更一審不認為劉與6人死亡有因果關係，今僅依刑法「失火燒燬現供人使用之住宅」判6月徒刑，得易科罰金。
新屋保齡球館2015年1月20日發生大火，鐵皮屋頂燒熔塌陷，蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰6名消防員來不及逃生殉職。
桃院認為，劉2013年起為新屋保齡球館負責人，依法應維護保齡球場合法使用、安全設置及維護消防安全設備的義務，竟未依法檢修，造成電源線年久失修引發火災，「火警自動警報設備」、「緊急照明設備」因失修無法發揮初期救災功能，認定劉的行為與6名消防員死亡，有相當因果關係。
消防法第35條致人於死罪處有期徒刑1年以上7年以下，一審審酌劉的行為釀成火災，造成6名消防員喪命，犯後始終否認，沒有和解，判處6年10月徒刑。案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤而駁回。
劉得斌不服，上訴最高法院。最高法院認為二審未敘明「電氣因素」指的是什麼？「電線發火」的原因為何？有無可能是突遭不可抗力因素造成？另外，蔡長融等6人依現場指揮官及自身專業、權限參與救災，過程中殉職，劉得斌為何不符合「第三人專屬負責領域」的排除法則？因判決理由不備，撤銷、發回更審。
高院更一審依據最高法院發回意旨，認為劉得斌未犯消防法第35條之罪，且從火災原因是否為電線、是否符合第三人專屬負責領域的排除法則來看，合議庭認為6名消防員死亡與劉不具因果關係，今改依刑法第173條改判劉6月刑，得易科罰金。
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