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涉「特權疫苗」先拿28萬又告倒藍委 林秉樞：感謝法院當我被害人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，資料流向媒體人朱凱翔爆料打「特權疫苗」，林提告，法院今判3人有罪。林秉樞透過律師表示，感謝法院以被害人身分公平審判及認定案件。

林秉樞透過律師黃中麟表示，他對於高嘉瑜的犯行已經付出相對的法律代價，很感謝法院以被害人身分公平審判及認定案件，給予侯、陳、朱3人有罪判決；黃中麟還表示，對判決結果將與林秉樞討論是否上訴。

台北地院今天對個資法案判決侯君穎有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年；判決陳菁徽與朱凱翔均有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

侯君穎之所以獲得輕判，是因她去年給付林秉樞28萬元和解金，林秉樞對告訴乃論的妨害秘密罪撤回告訴，法官只對侯另觸犯的個資法量刑、判決；林秉樞也向陳菁徽、朱凱翔各求償60萬元，不過，陳、朱都堅持無罪，不與林秉樞調解。

2021年12月13日朱凱翔在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗的相關紀錄，衛福部調查發現，朱的資訊來自侯君穎，侯翻拍自聯醫系統傳給陳菁徽，陳再外流給朱凱翔，侯、陳、朱都被訴。

前立委高嘉瑜的前男友林秉樞。圖／聯合報系資料照片
前立委高嘉瑜的前男友林秉樞。圖／聯合報系資料照片

個資 朱凱翔 林秉樞 疫苗 陳菁徽

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