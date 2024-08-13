揭弊有罪！國民黨立委陳菁徽捲林秉樞疑「特權疫苗」官司 判刑5月

台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，資料流向媒體人朱凱翔爆料林打「特權疫苗」，侯、陳、朱被訴違反個資法等罪；台北地院今天宣判，陳判刑5月，得易科罰金15萬元，朱判刑5月，得易科罰金15萬元，侯判刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。可上訴。

林秉樞提告個資法、妨害秘密2罪，其中，侯君穎去年因案賠償林秉樞28萬元，林對侯的妨害秘密罪撤回告訴，請求法院輕判侯。

此外，林秉樞也向陳菁徽、朱凱翔各求償60萬元，不過，陳、朱堅持揭發特權無責，不想與林秉樞談和解，林於是請求法院重判陳、朱。

林秉樞因家暴案服刑，為本案多次出庭參與訴訟。林出庭聲稱，接種疫苗毫無利用特權，更沒有插隊「百分之百合法」，還說陳菁徽、朱凱翔辯說爆料基於公益「就算為公益也不能以違法的方式踩我」。

陳菁徽出庭曾表示，她基於公共利益去揭發違法施打疫苗的行為，並不是針對林秉樞的個人權益，現在世界各國均已制定先進且符合普世價值的「吹哨者」保護法，她對自己的清白有信心。

朱凱翔也說爆料林秉樞打「特權疫苗」是基於公益。朱說，2021年疫情期間中央流行疫情指揮中心一波波公告接種順序，林在2021年7月、10月各打一劑「莫德納」，有無利用特權有調查必要，也否認犯罪。

2021年12月13日朱凱翔在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗的相關紀錄，衛福部調查發現，朱的資訊來自侯君穎，侯翻拍自聯醫系統傳給陳菁徽，陳再外流給朱凱翔，侯、陳、朱都被訴。