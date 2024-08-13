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東岸商場招商合法性爭議 大日、基市府對簿公堂今開庭

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基市府辦理東岸廣場（地下停車場、地上商場）重新招商，原營運業者大日公司出局，改由微風集團入主衍生的點移交爭議，是基隆市長謝國樑罷免案導火線。大日主張擁有優先訂約權，以市府為被告訴請司法裁決，基隆地方法院將在今天上午10點開庭審理。

東岸廣場完成重新招商後，基市府1月31日辦理停車場點移交作業，過程順利。2月1凌晨進行商場點移交作業時，因為大日的協力廠商主富服裝公司（NET）主張擁有地上1樓擴建、2至4樓增建建物的產權，在大門加鎖抵制，市府破壞門鎖後完成點移交作業。

市府強制點移交作業引爆爭議，NET控告基隆市長謝國樑等人涉犯強盜等罪，目前由基隆地點署偵辦中。罷謝陣營也迅速集結，發動罷免連署，7月8日將4萬3138份連署書送到基隆市選委會，依據市選委會公布的查對資訊，中選會將在近日公布罷免案成立。

基隆地方法院有4件與東岸廣場招商相關官司，第1件NET控告大日侵權請求損害賠償，基隆地院4月30日開庭進行言詞辯論程序。開庭中當事人聲請停止訴訟程序，法官諭知候核辦，已中止訴訟，等待NET與市府的訴訟有了結果再審。

第2件是NET以基市府為被告，訴請裁判東岸商場2到4樓建物所有權；市府提反訴。法官4月17日、6月5日、8月7日分別開庭審理，雙方各提事證攻防，10月16日第4次開庭。

第3件是大日控告市府，要求給付興建東岸商場2至4樓費用5000萬元。法官在5月23日開庭進行言詞辯論程序後，6月21日宣判駁回告訴。判決大日敗訴理由是依市府與大日間契約，市府未委由大日改建、增建，並由市府負擔費用約定。大日與NET簽立租賃契約及協議書，租賃關係及增建物工程費用分擔約定，與市府全然無涉。

第4件是大日以市府為被告，訴請法院確認優先訂約權，法官在6月11日第1次開庭審理，今天上午10點再次開庭，進行準備程序。

NET在今年2月間另向法院聲請假處分，基隆地院民事庭日前裁定駁回。市府認為法院裁定再度彰顯市府在東岸商場爭議上完全站得住腳，市府依法行政、守護市產的決心絕不動搖。NET也發表聲明，與基市府相關訴訟都持續進行中，市府不斷傳播錯誤資訊，恣意歪曲解讀他案司法裁判，是為轉移民眾關注罷免案焦點。

大日公司主張擁有基隆東岸廣場（地下停車場、地上商場）優先訂約權，以市府為被告訴請司法裁決，基隆地院今天開庭審理。圖／基市府提供
大日公司主張擁有基隆東岸廣場（地下停車場、地上商場）優先訂約權，以市府為被告訴請司法裁決，基隆地院今天開庭審理。圖／基市府提供
大日公司主張擁有基隆東岸廣場（地下停車場、地上商場）優先訂約權，以市府為被告訴請司法裁決，基隆地院今天開庭審理。圖／基市府提供
大日公司主張擁有基隆東岸廣場（地下停車場、地上商場）優先訂約權，以市府為被告訴請司法裁決，基隆地院今天開庭審理。圖／基市府提供

NET 基隆 罷免 謝國樑

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