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一關接一關…5億高中生配偶判刑1年半 婚姻無效之訴今開庭

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，刑事部分在今年6月底審結，夏被依偽造文書罪，判刑1年6月，另外賴母委請律師，針對夏男與賴生登記結婚一事，提起民事的婚姻無效之訴，今年2月、5月已分別開庭，今天是第三度開庭，預定進行言詞辯論程序。

台中賴姓高中生墜樓案，刑事部分，由台中地檢署檢察官針對夏姓男子偽造文書部分，提起公訴，全案在今年6月28日，法官依偽造文書罪，判夏1年6月徒刑。

另外民事部分，賴母對兒子的夏姓配偶提民事婚姻無效之訴，今年2月20日首開準備程序庭，5月27日為第二次開庭，雙方都僅有律師代表出庭，賴母與夏男都沒有出庭，今天上午9時30分在台中地院進行第三次審理，將進入言詞辯論程序，預計雙方當事人都僅委由律師出庭。

台中地院民事庭在今年2月開的準備程序中，夏男委由2名律師出庭，當庭呈上「一分很厚的書狀」主張婚姻有效，舉證夏男、賴男親密生活舉證，也指出在結婚書約上簽字的證人，不需知道夏、賴二人有無結婚真意，不過賴母一方的律師「不予苟同」，5月開庭僅約5分鐘即結束。

賴方律師王彥指出，此次民事的婚姻無效之訴有幾個爭點，其中一個確認利益的程序爭點部分，夏男律師針對賴母，有無資格提起婚姻無效之訴做主張，另2個實體爭點則是婚姻有無親密生活，以及當時簽字2名證人的效力。

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，今年6月28日將宣判，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

五億高中生案夏姓男子（右二）涉犯偽造文書罪，一審被判刑1年6月，今天是婚姻無效之訴的民事開庭。圖／本報資料照
五億高中生案夏姓男子（右二）涉犯偽造文書罪，一審被判刑1年6月，今天是婚姻無效之訴的民事開庭。圖／本報資料照

假結婚 偽造文書 婚姻

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