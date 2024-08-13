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南投縣長任內收回扣 李朝卿111罪全定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

南投縣前縣長李朝卿涉利用災後重建工程收回扣，累計徒刑超過400年。圖／本報資料照
南投縣前縣長李朝卿涉利用災後重建工程收回扣，累計徒刑超過400年。圖／本報資料照
南投前縣長李朝卿任內利用莫拉克風災重建工程發包，與妻舅簡瑞祺向承包商收取回扣，被認定涉犯111罪，經多年審理，已17罪判刑16年6月定讞。更二審認定李收取回扣88次、金額達530萬餘，依81罪分別判刑5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期逾400年，最高法院駁回上訴定讞，實際執行刑期將由檢方聲請定應執行刑。

李朝卿2005年12月20日至2012年11月30日擔任南投縣長，利用風災後，縣府發包災後重建道路、排水改善、觀光等111件工程機會，由簡瑞祺擔任白手套，向承包商收取回扣逾千萬元。

全案歷經數年審理，最高法院已判李朝卿17案、貪汙946萬元有罪定讞，應執行16年6月徒刑；最高法院另將94案撤銷，發回台中高分院更審；李於更二審時否認收回扣，稱「遭人誣陷」。

更二審認定李有貪汙犯行，其中81案中收取回扣共88次，金額530萬9926元，另有4案證據不足判決無罪。

更二審認為，李朝卿違法收取廠商回扣，謀取私利，有愧職守，視法律為無物，「敗壞官箴，莫此為甚」，分別依貪汙治罪條例，判李5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑度超過400年。

回扣 李朝卿

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