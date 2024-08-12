快訊

自爆被當人頭！前木可總座指進駐後「同事全消失」 看柯帳本：下巴快掉下來

纏訟12年終落幕！南投前縣長李朝卿收回扣111罪全定讞 累計刑期逾400年

巴黎奧運／林郁婷最後一批返台！機長起飛前廣播讚：讓全世界看到台灣的驕傲

竹縣某砂石場非法棄置污泥 負責人遭判4年1個月

中央社／ 新竹縣12日電

新竹縣橫山鄉某砂石場王姓負責人，違法佔用他人土地棄置污泥，還非法掩埋廢玻璃纖維粉，新竹地方法院依廢棄物清理法判處王姓負責人4年1個月。可上訴。

判決書指出，王姓負責人明知砂石場生產砂石過程中，會產生無機性污泥，不得任意放流或棄置，卻載至鄰近的油羅溪畔河川地丟棄，造成摻有高分子凝結劑的無機性污泥，沿油羅溪河坡崩落溢流至油羅溪並阻塞溪口，造成環境污染。

法官認為，王姓負責人與某資源科技公司協商，以每公噸補貼新台幣800元代價，將廢玻璃纖維粉直接棄置在某石場壩台下方8到10公尺深處或至棄置在鄰近的土地，後以土石等鋪設掩人耳目。

法官表示，王姓負責人曾違反廢棄物清理法、水利法經法院判刑確定，卻不知警惕再犯，還竊佔他人土地使用外，甚至將無機性污泥隨意堆置導致環境受污染，依廢棄物清理法判處王姓負責人4年1個月，並併科罰金500萬元。

廢棄物 新竹 砂石

相關新聞

纏訟12年終落幕！南投前縣長李朝卿收回扣111罪全定讞 累計刑期逾400年

南投縣前縣長李朝卿任內利用發包莫拉克風災重建工程機會，與妻舅簡瑞祺向承包商收取回扣，被認定涉犯111罪，案經多年審理，已...

經營賭博網站投注金逾47億元 台大畢業生判刑

詹男與工程師等5人共同經營賭場網站，總投注金額達新台幣47億餘元，其中有嫌犯是台大畢業生。新北地院考量5人坦承犯行等，日...

強盜犯遭判8年暴怒飆罵檢察官 士檢偵結起訴：從重量刑

王姓男子日前涉犯強盜罪，遭士林地院判刑8年，開庭聽判時情緒失控，火爆怒罵檢察官「X你媽」，丟擲麥克風並推擠法警，遭法警架...

男街邊放大字報恐嚇「當初你像隻狗」 畢書盡父子遭提告詐欺獲不起訴

男子鍾聰雄於2023年間在台北市路邊，放置大字報辱罵藝人畢書盡，遭畢提告妨害名譽，之後鍾反告畢書盡及父親畢福鬢兩人，未依...

搖晃7月大嬰致重傷 法官查「力道與車禍撞擊相當」判保母1年刑

張氏夫妻試管產女委託保母照顧，檢方指控，李姓保母劇烈搖晃7個月大的女嬰，造成嬰兒急性硬腦膜下血腫、左側視網膜出血；台北地...

彰化溪湖反豬屎自救會到縣府抗爭 爆發激烈警民衝突

彰化縣溪湖鎮西勢里民近兩百人今天到縣府前抗議，批縣府違反未取得共識前不會貿然設置 「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。