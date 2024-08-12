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強盜犯遭判8年暴怒飆罵檢察官 士檢偵結起訴：從重量刑
王姓男子日前涉犯強盜罪，遭士林地院判刑8年，開庭聽判時情緒失控，火爆怒罵檢察官「X你媽」，丟擲麥克風並推擠法警，遭法警架離，士檢事後介入偵辦，近日偵結依妨害公務罪嫌起訴。
起訴指出，35歲王男5月30日上午11時許在士林地方法院第七法庭聽判，因不滿判決結果，起身拿起被告席上的麥克風朝士林地檢署周股公訴檢察官丟擲，朝檢察官席咆哮「ＸXX！司法不公！」還腳踹被告席桌，導致桌上電腦掉落地面。
倪姓法警見狀上前制止，王男仍伸手大力推擠倪員胸口，持續朝檢察官席大喊「我是針對他！檢察官你很偉大嘛！你好樣的，記得你做的好事啊！」妨害檢察官及法警執行職務，並致檢察官心生畏懼，且足以貶損檢察官名譽。
檢方勘查相關筆錄、法庭紀錄，認定王男涉嫌對執行職務公務員施強暴脅迫罪，偵結依法起訴，另請法官審酌被告因不滿判決結果，對公務員施強暴脅迫等行為，為保障公務員得以依法執行職務，請從重量處適當刑，以正法紀。
全案源於，吳男向陳男簽本票借貸，後續陳男卻稱貸款審核未通過，旋即失聯，未歸還本票；吳男友人王男知悉後，去年9月22日找來5名同夥到台北市內湖區持刀押走陳男，搶走其背包內11萬5000元及項鍊等，逼簽自白書稱自願交出財物，作為欺騙吳男的賠償。
檢警介入將涉案6人查緝到案、依法起訴，士林地院開庭，依強盜等罪判王男徒刑8年，未料王男聽聞後當場失控，踹翻法庭桌子，拿麥克風砸向檢察官，被法警制止押回。
有法官事後在臉書貼文指稱，王男看法庭成員不慍不火才撒野，原想依職權告發王男毀損公物，簽呈都打好了，但資訊室檢查後說電腦和麥克風都沒壞，「這是我聽過最好的壞消息」，王男對檢察官丟擲凶器，造成法警掛彩，還好本案也判的不輕，夠王男在獄中好好反省。
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