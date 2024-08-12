高雄桌遊店暗藏聚賭「4年抓25件」 資深警曝查緝困難點

高雄近6年新設339間休閒活動場館業，不少以桌遊店、休閒會館為名，卻掛羊頭賣狗肉，暗藏麻將、德州撲克等賭博，業者則收場地費名義抽頭，由於被查獲不法仍可換地、換人重新申請起死回生，曾有桌遊館被取締過4次仍屹立不搖，警方抓不勝抓，市府則被質疑「只管發照，不管營業內容」。

高市經發局表示，只要涉及麻將、撲克等違反公序良俗或性質上非屬營利事業，就會駁回申請登記。

經查，休閒會館、桌遊店營業項目多為「休閒活動場館」，向經發局申設時，只要檢附負責人身分證等9項文件，無須實地審查就能發照。但屢有違法業者取得商業登記後，擺設麻將桌或各式賭局，上網攬客或藉地方口耳相傳讓客人上門聚賭，業者則收取場地費抽頭。

高市新興警分局6日晚間即查獲一家桌遊館，該店登記「競技及休閒運動場館業」，卻以合法掩護非法，讓賭客大玩德州撲克、百家樂，警方查獲賭資、賭具，帶回賭客、場主、荷官共49人，規模龐大。

高雄市警局統計，2021年元旦至今年7月31日止，共查獲25件以桌遊店、牌藝社、休閒會館為名，卻暗藏賭博的桌遊業，賭博方式以麻將、德州撲克、百家樂、妞妞為主，警方移送268人，現場查扣賭金高達434萬元。

陳姓警官透露，桌遊店業者採取會員制，及與美元匯率相當的虛擬貨幣「泰達幣」或直接用電子支付，警方很難當場查獲兌換賭資等行為，取締困難。臨檢時，這類桌遊店只看到撲克牌、麻將等賭具與籌碼，沒有現金，難以界定是賭場」，只能靠檢舉情資蒐證完備，再行取締。

「有的桌遊店競爭激烈，會聘身材火辣的年輕女子當荷官」，一名劉姓警官說，美女荷官穿著緊身上衣、短裙發牌、賠彩，有的桌遊店甚至設貴賓休息室，方便賭客補眠。警方感嘆，業者即使被查獲不法遭撤照，只要換地、換人就能「重起爐灶」，警方抓不勝抓。而公司及商業設立程序是採「登記與管理分離」原則，經發局在業者申設過程只管「發照」，不會插手業者營業行為。

市議員蔡武宏說，暑假期間青少年很可能誤闖假桌遊會館，接觸非法賭博，他側面得，有業者只要花5000元找代辦方，就能快速取得營業執照，目前全市登記桌遊業相關營業項目的公司超過800間，基層員警根本無法一一查緝；議員陳麗娜也說，桌遊店掛羊頭賣狗肉，讓許多家庭因賭博破碎，希望加強營業登記管理。

高市經發局強調，業者申請設立登記「休閒活動場館業」時，會要求提送「營業計畫書」及聲明書審查，並依經濟部函示，營業內容若涉及麻將、撲克等已違反公序良俗或性質上非屬營利事業，就會駁回申請登記。