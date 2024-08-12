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澎湖大進滿88號遭對岸海警扣留逾1月 4船員可望明天獲釋

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

澎湖籍漁船大進滿88號疑因越界作業，被中共海警船扣留，居中奔走的前立委林炳坤等人今天啟程赴廈門，下午將與福建省台辦座談。丁姓台籍船員與3名印尼籍漁工，可望明天搭乘小船到海峽中線，由大進滿船隊另一艘「大進滿96號」接駁返回澎湖，洪姓船長及漁船涉及違法與罰款，若順利完成裁罰，人船可望儘速釋放。

大進滿88號7月2日在金門海域疑越界捕撈小管，被中共海警押回圍頭港，台籍洪姓船長、丁姓船員及3名印尼籍漁工及漁船已被扣留1個多月。案發後家屬心急如焚，澎湖海峽兩岸交流協會前後任理事長前立委林炳坤、前副議長陳雙全等人居間奔走，終於有望圓滿落幕。

澎湖海峽兩岸交流協會前後任理事長前立委林炳坤、前副議長陳雙全今天上午由高雄搭機直飛廈門，同行還有洪姓船長女兒、許姓船東與縣議員吳政杰，澎湖縣議會議長陳毓仁也趕往會合。

據了解，福建省台辦可望先釋放丁姓台籍船員與3名印尼籍漁工，原則上明天將會以小船接駁4人至海峽中線，再由同屬大進滿船東船隊的「大進滿96號」漁船接駁返澎。

陳雙全會在今天下午與福建省台辦座談中全力爭取洪姓船長與「大進滿88號」漁船問題，期盼順利完成裁罰人，並且船儘速釋放，讓這起疑越界拖捕漁船被扣事件早日落幕。

澎湖籍漁船大進滿88號。圖／讀者提供
澎湖籍漁船大進滿88號。圖／讀者提供

印尼 澎湖縣 福建

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