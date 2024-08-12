男街邊放大字報恐嚇「當初你像隻狗」 畢書盡父子遭提告詐欺獲不起訴
男子鍾聰雄於2023年間在台北市路邊，放置大字報辱罵藝人畢書盡，遭畢提告妨害名譽，之後鍾反告畢書盡及父親畢福鬢兩人，未依承諾書給付報酬，涉嫌詐欺得利。台北地檢署今偵結，依涉犯加重誹謗等罪起訴鍾，畢福鬢父子所涉詐欺得利部分，屬於民事債務不履行問題，宜循民事途徑解決，罪嫌不足，處分不起訴。
檢方指出，鍾聰雄於去年5月6、10、13日間，分別在台北市西門町、忠孝東路二段及漢中街路邊擺放具有辱罵文字的大字報，大字報載有：「畢書盡當初你像一隻土狗似的被你的親人踢來踢去無路可以走，是我接納你給了你機會」、「但你承諾我的事情都可以完全背棄」、「抗爭了許久，只是引來你的恐嚇，以及一些面露凶光之歹徒，沒想到你能狠心到這種地步，無恥還能大搖大擺的當公眾人物及藝人？」等文字。對此，畢書盡提告鍾聰雄涉犯加重誹謗及恐嚇危害安全。
鍾聰雄認為，畢福鬢父子未依承諾書給付十年內薪資15％的報酬，提告兩人涉嫌詐欺得利。檢方指出，畢福鬢與鍾聰雄為朋友，畢書盡於2004年經鍾聰雄引介，與電視製作人李亞明簽約成為旗下藝人，當時畢書盡為韓國籍，李亞明安排畢書盡至深圳，由畢福鬢調教中文及表演能力。
之後，畢福鬢父子於2009年1月間向鍾聰雄提議，若鍾願意讓畢書盡留在台灣，安排他的居住、生活及工作，願意將畢薪資所得15％給予鍾作為報酬。畢書盡於2009年7月18日書立同意書，將2010年6月14日起至2020年6月13日止的薪資所得15％給付予鍾作為報酬。
鍾聰雄指控，畢書盡從2010年10月間發行首張專輯後，不支付約定報酬，避不見面，透過李亞明轉知他並未承諾要給付報酬，提告畢涉犯詐欺得利。
檢方認定，鍾聰雄提告部分屬於民事債務不履行問題，宜循民事途徑解決，罪嫌不足，畢福鬢父子處分不起訴；鍾所犯3次加重誹謗犯行間，犯意有別，行為互異，請予分論併罰，今依法提起公訴。
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