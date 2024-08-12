搖晃7月大嬰致重傷 法官查「力道與車禍撞擊相當」判保母1年刑

張氏夫妻試管產女委託保母照顧，檢方指控，李姓保母劇烈搖晃7個月大的女嬰，造成嬰兒急性硬腦膜下血腫、左側視網膜出血；台北地院審理，李女不認罪，法官根據鑑定報告，依成年人故意對兒童犯傷害罪判李女有期徒刑1年。可上訴。

李姓保母2021年8月2日受張童父母託付照顧女嬰，明知嬰幼兒腦部結構不成熟，2022年1月20日下午以不詳方式劇烈搖晃女嬰，致女嬰有左側額葉至顳葉急性硬腦膜下血腫、合併中線偏移、左側視網膜出血的傷害。

李女當天下午5時50分發現有異，叫救護車將女嬰送往台北醫學大學附設醫院救治，經檢查查知傷勢，家長提告，李女被起訴。

李姓保母否認傷人，辯稱從2021年8月開始收托，當時女嬰2個月，照顧過程中，從沒有讓女嬰跌倒、摔倒或撞擊；她說，依醫學院回函，女嬰並不一定是在送醫當天造成傷勢，醫學院只是推測等。

法官根據鑑定報告認為，女嬰在電腦斷層的樣貌、醫療記錄、檢驗報告及證人證詞，都認為在外觀沒有傷痕下，傷勢是受到「與車禍力道相當的虐性搖晃」所致，必是故意為之。

女嬰的母親告訴法官「這個寶寶是我花了9次的人工還有試管才做出來的小孩子，我非常非常感恩」、「我們…會抱，但是不會搖晃、飛高高等等完全不會，因為我們都很怕會去傷害到她」。

法官認為，李姓保母將女嬰送醫時，在不知被害人受何等傷勢前，即詢問醫院「被害人有無外傷」，而不是問「是否為先天疾患所致」、「何以突然有腦出血」，問法與常情不合，李女辯稱未將被害人用力搖晃，不足採信。

判決指出，李女身為保母，應善盡職責悉心照護被害人，卻於被害人年僅7個月時，將被害人大力、劇烈搖晃，造成需開刀醫治的嚴重傷勢，也造成父母的創傷；李女否認犯行，未與女嬰父母達成和解或賠償，不宜輕縱，判刑1年。