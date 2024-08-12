彰化溪湖反豬屎自救會到縣府抗爭 爆發激烈警民衝突

彰化縣溪湖鎮西勢里民近兩百人今天到縣府前抗議，批縣府違反未取得共識前不會貿然設置 「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」的承諾，高喊「縣長背信」、「官逼民反」口號，甚至一度衝破警方防線，企圖衝進縣府，爆發激烈的警民肢體衝突，經警方舉牌警告，並由縣府專人受理陳情，才結束抗爭。

彰化縣政府為解決豬糞尿問題，向農業部爭取3.4億元打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，規劃設置長期受畜牧廢水汙染的東螺溪旁公有地，但溪湖鎮西勢里、番婆里鄉親不滿場址選在自己里內，去年8月18日集體到縣府廣場陳情抗議，要求取消在西勢里設置處理中心。

為反對設置畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，當地還組成「溪湖反豬屎自救會」，今天上午再由西勢里長蔡福助等人動員6輛遊覽車約200人到縣府廣場抗議，彰化警分局長廖志明率近60名警力到場戒備，並架設交通改道牌防止被民眾衝入。

指去年陳情時，經縣長機要陳柏村及農業處邱奕志承諾，只要西勢里里民反對，絕不在西勢里境內國有公有地上興建「豬糞尿多元化處理中心」，結果公然欺騙西勢里里民，仍然繼續辦理選址、說明會等程序。

抗爭民眾拉著寫著「縣府失信於民，官逼民反」的口號，西勢里長蔡福助表示，今年四月召開的里民大會，共有95%反對設置豬糞尿多元化處理中心，全里總戶數790戶，也有621戶連署反對，當地居民很明顯已表達反對設置的共識，為何縣府仍違反承諾持續推動。

民眾還質疑豬糞尿多元化處理中心是要收集全縣的豬糞尿，出面說明的縣府農業處副處長蕭麗玲強調，「收集以共同處理中心為半徑，方圓3公里畜牧場，收集量能600公噸」，而且不會以露天運輸，而是以管線輸運，但抗議民眾聽不下去，就是反對到底，並堅持由縣長王惠美親自出面說明。

由於縣長不在縣府，經過縣府與警方人員溝通許久，仍無結果，在現場民眾鼓譟下，人群突破警方人牆及交通改道牌，與員警發生激烈拉扯衝突，甚至還有人丟水瓶、抗議牌偷襲，還有人因此倒地，場面混亂，分局長廖志明隨即舉牌警告，要求民眾冷靜，警方並採強勢作為，將抗爭民眾趕出戒護區域。

激情過後，民眾轉為冷靜，縣府最後則由參議馬英傑出面接受陳情書，表示會把民眾的心聲轉達給縣長， 縣府也會持續舉辦公心聽會、說明會，但抗爭民眾回以就是不要蓋，也不要再開公聽會、說明會。

彰化縣溪湖鎮西勢里民近兩百人今天到縣府前抗議，衝破警方防線，爆發警民衝突。記者劉明岩／攝影