高雄摩鐵遭裝64G記憶卡針孔偷拍 受害者可提告並求償

高雄小港區一間汽車旅館，2022年5月遭建築工人黃姓男子裝針孔偷拍，檢警查出至少46組房客隱私遭偷拍，去年2月一審，黃遭重判3年10月徒刑；今又傳出左營區知名摩鐵也遭人裝針孔，因記憶卡遭人刻意加密，尚無法探知有多少被害人受害；法界指出，若查出幕後犯嫌，受害者可依法提告妨害秘密，因權益受侵害，也可提民事求償。

高雄小港區一間汽車旅館遭黃姓男子在房內偷裝針孔，高雄檢警查出至少46組房客隱私遭偷窺，黃男去年2月被依妨害秘密、違反個資法等罪重判3年10月徒刑；其中一名陳姓被害人求償50萬元精神撫慰金，高雄高分院最終判處賠償25萬元定讞。

今又傳出左營區一家知名汽車旅館遭人在電源插座偷裝內藏64G記憶卡的針孔，昨晚被入住的20出頭正妹以手電筒探照發現報警；由於記憶卡加密，尚無法查出有多少人影像遭側錄；警方指，記憶卡已送市刑大科偵隊解密，會持續追查偷裝針孔之人。

曾任高雄地檢署檢察官、律師李茂增表示，若消費者發現入住摩鐵或旅館遭偷拍，可依法提告犯嫌妨害秘密，另因權益受侵害，民事也可主張侵權行為，具狀向犯嫌求償。

至於業者部分，李茂增說，除了可對裝針孔犯嫌提出民事求償外，若行為造成摩鐵商譽受損，也可提告妨害名譽，另在房間內若有鑽洞、裝機等毀損行為，也觸犯毀損罪，若透過破解WIFI密碼對外傳輸影片，則涉及刑法妨害電腦使用罪。