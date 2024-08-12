「不認罪」國民法官評議時間僅認罪案三分之一 數據出爐供比較

國民法官法2023年上路，司法院今公布去年度「國民參與審判案件實施情形報告」，共審結16案，國民法官執行職務日數平均為4.2日，執行職務時間平均為17.1小時，而審判期日進行總時間平均為11.8小時。

司法院說明，2023年度新收的國民參與審判案件為108件，以台地方法院14件最多，新北地方法院13件次之；經國民法官法庭宣判的16案都是單一被告，起訴罪名以「殺人罪」7件、「不能安全駕駛動力交通工具致死罪」5件占多數。經裁定不行國民參與審判的有15件，從罪名別觀察，以「不能安全駕駛動力交通工具致死罪」6件最多，其次為「殺人罪」4件及「傷害致死罪」2件。

司法院進表示，為促使檢辯雙方得於準備程序進行詳盡的爭點整理，並使審理程序的證據調查及辯論得依事前擬定的審理計畫集中、迅速地進行，國民法官法創設協商會議、證據開示及證據提出之失權效等新制度。審判實務運用上，去年審結的16案至少都曾召開1次協商會議，且都無聲請法院裁定命他造開示證據的情形。於第一次審判期日後，則計有7次聲請調查新證據，其中6次經法院裁定准許調查。

去年審結的16件案中，僅有1案於法院收案後實施鑑定，鑑定類型為「刑法第19條責任能力鑑定」及「刑法第57條第4至6款、第10款量刑前情狀鑑定」；而去年度新收108件國審案件，被害人家屬聲請訴訟參與件數有17件，均經法院裁定准許。

從「被告認罪與否」與法院收案至宣判間各程序階段使用時間為交叉分析可知，去年度審結16案「平均收案到第一次準備程序期日前一日所需日數」，認罪案件為91.4日，否認案件為111.3日；「平均第一次準備程序期日到準備程序終結期日前一日所需日數」，認罪案件為10.8日，否認案件為86.3日；「平均第一次審判期日到宣判所需日數」，認罪案件為4.4日，否認案件為3.7日；「平均法院收案至宣判日所需日數」，認罪案件為159.9日、否認案件為247.0日。

司法院指出，若進一步觀察證據調查、辯論及終局評議的情形，「平均調查罪責證據時間」，認罪案件為114.5分鐘，否認案件為311.0分鐘；「平均調查科刑證據時間」，認罪案件為170.7分鐘，否認案件為63.3分鐘；「平均訊問被告時間」，認罪案件為80.2分鐘，否認案件為105.7分鐘；「平均罪責辯論時間」，認罪案件為76.5分鐘，否認案件為122.7分鐘；「平均科刑辯論時間」，認罪案件為68.9分鐘，否認案件為55.7分鐘；「平均評議時間」，認罪案件為367.7分鐘，否認案件為125.3分鐘。