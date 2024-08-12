台北北門郵局發現受款人有異 成功攔阻詐騙
台北郵局今天表示，日前有民眾要到台北北門郵局櫃台匯款，但櫃檯人員發現匯款帳戶受款人有異常，故通報警方到場協助，成功保住客戶積蓄。
台北郵局今天發布新聞稿表示，民眾袁先生7月31日至台北北門郵局櫃檯欲匯款新台幣25萬元，櫃檯員工關懷提問，客戶稱款項為幫助女網友母親手術所需費用，但卻發現受款帳戶所有人非女性，且帳戶近期有異常大筆款項進入後旋即領出。
台北郵局說，員工察覺疑似網路交友詐騙手法，為避免客戶遭詐騙，故通報警方到場協助，成功保住客戶25萬元積蓄。
台北郵局指出，網路交友暗藏陷阱，詐騙集團常以社群軟體認識民眾後，藉故親友生病、周轉不靈等理由借款，提醒民眾，網路交友一旦提及金錢，應提高警覺，切勿輕信不明人士指示提（匯）款，以免遭詐騙。
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