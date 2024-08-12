獨／黃子佼不止有7部未成年性影像 檢察官再併案30被害人審理
藝人黃子佼無故持有7部未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院審理中，檢方查出另有約30名被害人，上月下旬併案審理；台北地院今天下午4時開庭傳喚黃子佼出庭答辯。
據了解，黃子佼曾對犯行認罪，所以一度獲緩起訴處分，不過，檢方依職權再議，卻被台灣高檢署發回續行偵辦，檢方在今年5月將黃起訴。
法院7月15日開庭時，黃子佼一改過去認罪口供，否認犯罪，並在兒童及少年性剝削防制條例的新、舊法適用差別中爭執，另質疑檢察官起訴的證據有疑，法官要求檢、辯遞狀表示法律意見，訂今天下午再開庭審理。
就在前後2次庭期之間，偵查檢察官查證相關扣案證據發現，黃子佼其實不止持有7部未成年性影像，指揮警方協查；依台北地檢署7月19日聲請併辦意旨，黃子佼另涉嫌持有約30名未成年被害人的性影像，惡性大於檢方起訴的範圍許多。
據了解，約30名被害人中有人被錄到性影像時未滿18歲，有人只有15、16歲，有人被拍攝當時是國小剛畢業準備升國中，也有被害人實際年紀只有足齡11歲，至於黃子佼的犯行該當何罪？黃能否脫罪？法官將依法審理。
黃子佼涉嫌持有7部未成年性影像起訴後，曾遞狀認罪，但訴訟策略已變；預計今天開庭黃的辯護人將對併案審查的證據表示意見，檢方有所因應。
黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警查辦，8月4日對黃搜索、約談，在黃的住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。
檢警調查，黃子佼的影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」，他在2013年2月加入成為會員，2017年8月到2023年7月在論壇購買性影像，存放在未加密的隨身硬碟；依照檢方起訴，黃子佼2023年2月17日起以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部從事接觸性器官或性交行為的相關性影像，涉嫌犯罪。
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