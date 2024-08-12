獨／黃子佼不止有7部未成年性影像 檢察官再併案30被害人審理

藝人黃子佼無故持有7部未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院審理中，檢方查出另有約30名被害人，上月下旬併案審理；台北地院今天下午4時開庭傳喚黃子佼出庭答辯。

據了解，黃子佼曾對犯行認罪，所以一度獲緩起訴處分，不過，檢方依職權再議，卻被台灣高檢署發回續行偵辦，檢方在今年5月將黃起訴。

法院7月15日開庭時，黃子佼一改過去認罪口供，否認犯罪，並在兒童及少年性剝削防制條例的新、舊法適用差別中爭執，另質疑檢察官起訴的證據有疑，法官要求檢、辯遞狀表示法律意見，訂今天下午再開庭審理。

就在前後2次庭期之間，偵查檢察官查證相關扣案證據發現，黃子佼其實不止持有7部未成年性影像，指揮警方協查；依台北地檢署7月19日聲請併辦意旨，黃子佼另涉嫌持有約30名未成年被害人的性影像，惡性大於檢方起訴的範圍許多。

據了解，約30名被害人中有人被錄到性影像時未滿18歲，有人只有15、16歲，有人被拍攝當時是國小剛畢業準備升國中，也有被害人實際年紀只有足齡11歲，至於黃子佼的犯行該當何罪？黃能否脫罪？法官將依法審理。

黃子佼涉嫌持有7部未成年性影像起訴後，曾遞狀認罪，但訴訟策略已變；預計今天開庭黃的辯護人將對併案審查的證據表示意見，檢方有所因應。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警查辦，8月4日對黃搜索、約談，在黃的住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。