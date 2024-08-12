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護理妻和心理師不倫還產子 工程師頭頂綠光幫養2年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾在高雄某醫院任職的張姓心理師與同院人妻護理師譜出戀曲，2人交往後女方懷孕，為張男生下1女，直到去年護理師向陳姓丈夫坦承出軌，陳男不僅戴綠帽，次女也非自己親生，包含次女撫養費、精神慰撫金等，向張男求償180萬元，法院審理後，判張應賠48萬755元。可上訴。

判決指出，陳男曾在南部科學園區工作，他與護理師妻子2007年結婚，婚後先後育有2子，去年5月間，陳男突然接到妻子來訊，自爆出軌醫院的張姓心理師。

陳男追問後，妻子才坦承從2019年起因為心理諮商，認識張男，張藉著定期諮商的機會展開追求，她也接受張男愛意，直到張妻發現丈夫出軌，兩人才結束這段院內婚外情。

陳妻還坦承與張男交往5年期間，多次發生性關係，她還曾經懷孕，為張男生下1女；陳男發現他與妻子生下的次女，竟然非自己親生骨肉氣炸，計算妻子坐月子費用及次女出生到妻子自爆出軌這段時間，連同自己的精神慰撫金，合計向張男求償求償180萬元。

法院審理時，張男坦承和陳妻交往，但陳男早在2021年就知道次女非他親生，便未再支付扶養費；再者，陳男和妻子分居多年，旅居日本時還和其他女生交往，夫妻本就形同陌路，應該沒有承受太大精神痛苦，不應該要求他賠錢。

法官認為，陳妻與張男交往期間生下次女，次女雖因婚生推定為陳男女兒，但經過親子血緣鑑定後，確認次女與張男有真實血緣關係，審酌兩人交往時機，確認張男在陳妻婚姻存續期間，以張男女朋友身分交往。

法官認定，張男與陳妻交往，已破壞陳男婚姻幸福美滿，因陳男次女確實非他親生，得向請求張男請求妻子坐月子、住院及出生到去年6月為止的撫養費，加上18萬元精神慰撫金，張男合計應賠償陳男48萬755元。可上訴。

高雄一名張姓心理師出軌護理師人妻，兩人交往後產下１女，人妻老公發現後，對張男提告，法院判賠48萬元。（取自ingimage）
高雄一名張姓心理師出軌護理師人妻，兩人交往後產下１女，人妻老公發現後，對張男提告，法院判賠48萬元。（取自ingimage）

出軌 婚姻 護理師

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