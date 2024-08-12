少年涉詐人數暴增 專家嘆不知人心險惡、成詐團免洗筷

涉入詐欺案件少年逐年攀升，專家直言，少年不可能是詐團主導核心角色，通常是被利用的外圍車手，詐團上游難尋，這群孩子就像「免洗筷」一樣，被詐團用完就丟，甚至要負起被害人的損失賠償責任，賺的錢根本賠不起被害人損失，陷入惡性循環。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，詐欺案件現已是少年犯罪主流，以少觀所班級來看，班上幾乎有5成都是詐欺案件少年，他們大多是經濟弱勢的孩子，在同儕誘惑或介紹下，從幫忙送錢「打工」，到慢慢加入集團。

「賺到的錢，根本賠不起被害人損失」陳彥君說，很多孩子多犯不到兩、三次案就被抓，但因上游難尋，這些孩子都成了被害人的求償對象，有的孩子協助詐團賺了幾千元，騙來的錢都被詐團成員拿走，宛如「詐團免洗筷」的孩子，最後卻要負起賠償被害人責任，若無法與被害人達成和解，更可能影響在他們刑期長短，長久以來不斷惡性循環。

中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆表示，少年在詐欺案件角色中，大多是扮演車手等取款、運送角色，不太可能是主導案件者，詐欺案件增加，相關外圍人員自然也有可能增加趨勢。

鄭瑞隆說，涉案少年多是心存僥倖、不知法令嚴重性，且目前少年事件處理法，仍是以教育、輔導替代懲戒，許多人以為紀錄就能夠塗銷；其次就是家庭功能失能，通常不少少年的父母也在入監服刑，或親子關係惡劣，最後中輟、加入幫派、社團等，增加涉險機會。

對於加重刑責討論，鄭瑞隆直言，國家刑事司法對少年較慈愛寬容，總希望透過教育等方式介入，但事實上許多孩子中輟遠離教育現場，教育人員的手根本難以觸碰，這時各縣市的整合性組織少輔會就扮演關鍵角色，要從社政、警政、司法等體系介入，才能真正發揮功能。