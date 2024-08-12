疑遭欠債放火高雄民宅釀1死 涉案男收押

吳姓男子疑因遭欠款未還，涉嫌10日深夜到高雄市林園區一間民宅放火釀1死，11日晚間訊後遭雄檢依涉犯放火、殺人、傷害、恐嚇等罪嫌聲押獲准。

經台灣高雄地方檢察署檢察官調查，認為吳男涉犯刑法放火、殺人、傷害、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有反覆實施放火罪及滅證、勾串之虞，有羈押必要性，向法院聲請羈押禁見。

台灣高雄地方法院發布說明內容指出，吳男雖坦承曾在案發時間地點丟擲爆裂物，但否認全部犯行。

法官依相關卷證，認為吳男罪嫌重大，涉犯放火、殺人等重罪，且案發當時與吳男一同前往現場的友人尚未到案，吳男勾串未到案證人以規避後續刑事追訴程序可能性高。

另外，吳男先前曾因債務糾紛至案發地點投擲鞭炮，有反覆實施同一犯行可能性，裁定自11日起羈押2月並禁止接見通信及授收物件，得抗告。

全案為33歲吳男疑因28歲陳姓女子向他借款新台幣2萬元未還，涉嫌深夜到陳女母親李女在高雄市林園區王公路承租房屋放火，大火造成1人死亡、2人送醫，吳男在屏東縣東港鎮落網後被依殺人等罪嫌移送偵辦。