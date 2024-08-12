16歲起帶刀防身這次卻殺死人 他受酒毒影響...最終判關12年定讞

男子滕家龍3年前凌晨和和2名友人在永和酒吧慶生，他吸K他命助興，又因細故與隔桌酒客衝突，先在酒吧內打傷徐姓男子，又與曾姓男子扭打至店外，以隨身的折疊刀砍殺曾，曾臟器外露死亡，最高法院依殺人罪判刑12年定讞。

滕家龍（24歲）國中肄業，有傷害、酒駕等刑案紀錄，以「陪人家打遊戲」為業，月收入3至5萬元。檢警調查，滕疑在吧台見到曾刁難酒吧女店員，當場說「不要那麼大聲、影響到其他的人了」，曾轉身嗆他，滕不滿遭嗆，與曾、徐打了起來。

滕先打傷徐，並懷疑曾拿酒瓶打他額頭、害他流血，與曾從店內扭打到店外，一旁民眾將兩人分開，滕卻抄起隨身攜帶的折疊刀朝曾的腹部、胸部揮砍，曾臟器外露。

滕家龍坦承犯行，自述因16歲時曾被別人押到河堤毆打，之後都會隨身攜帶折疊刀防身，案發當天他先在KTV喝酒唱歌，再到酒吧繼續喝酒。

一審指滕家龍案發時酒醉又吸食毒品，辨識及控制能力減低，他明知自性格衝動，且有喝酒吸毒習慣，卻隨身攜帶刀械外出，依法不得減刑，依殺人罪判滕15年徒刑，另依傷害罪處4月得易科罰金之刑。案件上訴，二審依殺人罪改判滕14年徒刑，判決被最高法院撤銷。

更一審審理時，滕先表示現場扣的刀子不是他的，且上頭沒有他的指紋，並說「我那支不見了」。對於衝突如何發生，他強調是對方挑釁，且他16歲起就帶著刀子，但沒傷過任何人，且2020年後就沒再犯過案，這回出事是意外。

更一審認為滕殺人前有喝酒、施用K他命，出現「酒精與愷他命中毒」狀態，辨識能力降低，依刑法規定減刑。雖然滕過去曾有酒後打人的紀錄，但和這次的衝突原因並不同，難認他在精神出現障礙時可預見要會殺人，非「故意或過失自行招致」，