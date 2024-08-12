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舅舅曾遭詐千萬 北市男因慘痛經驗主動助警「斬車手」
龔姓男子日前被不明網友加入「投資群組」，因家人先前遭詐千萬，他機警發現該投資群組是騙局，主動向台北市警方查證，警民將計就計約出「投資專員」面交百萬，當場查獲詐欺車手陳姓男子，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。
警方調查，37歲龔男7月16日向台北市內湖分局文德派出所諮詢，指其加入網路投資群組，因先前舅舅遭投資詐騙損失千萬元，他對於詐騙手法歷歷在目，於是在群組內周旋觀察近3個月，期間見投資群組內「理財老師」、「投顧助理」一搭一唱，藉故誘使群組成員投資，懷疑該群組是詐騙集團所設騙局。
由於該群組成員自稱是聯發科公司旗下的旭達投顧公司人員，員警循線向旭達公司查證，對方回應絕無網路群組中所謂「理財老師」和「投顧助理」，也不會派專員向民眾收款投資，確定龔男被加入投資詐騙群組。
為避免有其餘民眾受害，警民後續將計後計，7月18日由龔男佯稱想投資，約出「投資專員」到內湖區某超商面交100萬元，員警見時機成熟，當場查獲詐欺車手29歲陳男，查扣數十張假識別證、贓款5萬元等證物。
據悉，陳男自稱是上網求職、協助取貨，不知觸法，坦言作案近10次，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後無保請回。
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